دانشگاهیان فردا با آرمان های امام راحل تجدید میثاق می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، همزمان با سی و هشتمین سالگرد انقلاب اسلامی و ایام دهه مبارک فجر، مراسم تجدید میثاق دانشگاهیان با آرمان های انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، ساعت ۱۰ صبح فردا ۱۷ بهمن ماه در محل حرم مطهر امام راحل برگزار می شود.

شعار محوری برنامه های دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به مناسبت ایام دهه فجر «دانشگاه اسلامی، اقتصاد مقاومتی و مشارکت حداکثری» است.

همچنین برنامه های مختلفی مانند سخنرانی، شعرخوانی، نمایش، مسابقه کتابخوانی، مقاله نویسی با محوریت پیروزی انقلاب اسلامی ایران در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور برگزار می شود.