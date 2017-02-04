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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۴۳

با حضور مدیران و روسای دانشگاهها؛

دانشگاهیان فردا با آرمان های امام راحل تجدید میثاق می کنند

دانشگاهیان فردا با آرمان های امام راحل تجدید میثاق می کنند

مراسم تجدید میثاق دانشگاهیان با آرمان های انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری فردا با حضور مدیران وزارت علوم و روسای دانشگاه ها و دانشجویان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، همزمان با سی و هشتمین سالگرد انقلاب اسلامی و ایام دهه مبارک فجر، مراسم تجدید میثاق دانشگاهیان با آرمان های انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، ساعت ۱۰ صبح فردا ۱۷ بهمن ماه در محل حرم مطهر امام راحل برگزار می شود.

شعار محوری برنامه های دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به مناسبت ایام دهه فجر «دانشگاه اسلامی، اقتصاد مقاومتی و مشارکت حداکثری» است.

همچنین برنامه های مختلفی مانند سخنرانی، شعرخوانی، نمایش، مسابقه کتابخوانی، مقاله نویسی با محوریت پیروزی انقلاب اسلامی ایران در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور برگزار می شود.

کد مطلب 3896354

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