جمهوری اسلامی ایران تعیین کننده سیاست غرب آسیا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینیان بعدازظهر شنبه در پنجمین روز از ایام الله دهه فجر در جمع نمازگزاران مسجد اعظم حضرت موسی بن جعفر (ع) دامغان اظهار داشت: برای به پیروزی رسیدن انقلاب اسلامی ایران عوامل متعددی وجود داشت که برچیدن فساد و ظلم از مهمترین آنها بود.

وی اضافه کرد: به برکت انقلاب اسلامی ایران شاهد رشد و ترقی در تمامی بخش ها هستیم که می توان به بحث ثبات و آرامش در جامعه اشاره کرد.



امام جمعه دامغان با بیان اینکه نباید نسبت به انقلاب و دستاوردهای آن بی تفاوت باشیم، افزود: یکی از آسیب های انقلاب وادادگی است و نباید خود را وابسته به بیگانگان بدانیم، بلکه باید روی پای خودمان بایستیم.

وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار داشت: جوانان ما از جان خود گذشتند تا امروز از آرامش و امنیت برخوردار باشیم و وظیفه داریم از دستاوردهای عظیم انقلاب پاسداری کنیم.

امام جمعه دامغان بر ضرورت تحقق سبک زندگی اسلامی در خانواده ها تاکید داشت و افزود: دوری از سبک زندگی اسلامی باعث بروز آسیب های اجتماعی می شود.

حسینیان همچنین ضمن گرامیداشت ولادت عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری (س) افزود: آن حضرت در زنده نگه داشتن نهضت کربلا نقش مهم و تاثیر گذار داشتند.

بازدید امام جمعه دامغان از بازارچه اقتصاد مقاومتی پایگاه مقاومت بسیج خواهران نرجس مسجد موسی بن جعفر(ع) از دیگر برنامه های این مراسم بود.