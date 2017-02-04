افتتاح ۳طرح عمرانی دربخش مرکزی شاهرود/ درمانگاه طرود تجهیز می شود

سید محمد رضا هاشمی در خلال افتتاح سه طرح عمرانی در دهستان طرود در بخش مرکزی شاهرود در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این طرح ها شامل توسعه ۹۵۷متر شبکه فشار متوسط هوایی به ظرفیت ۱۰۰کیلو ولت آمپر است که به همت شرکت توزیع برق شاهرود با اعتبار ۵۸میلیون تومان از اعتبارات داخلی شهرستان به بهره برداری رسید.

وی تصریح کرد: روکش آسفالت شاهرود-طرود-سطوه در بخش مرکزی با اعتبار یک میلیارد و ۵۰۰میلون تومان و آسفالت رودمیکس حد فاصل طرود تا سطوه با اعتبار ۷۵۰میلیون تومان و در مجموع دو میلیارد و ۲۵۰میلیون تومان از محل اعتبارات داخلی شهرستان افتتاح شد.

معاون استاندار و فرماندار شاهرود گفت: اجرای آسفالت معابر روستایی طرود با اعتبار ۸۰ میلیون تومان و سه هزار متر مربع آسفالت که ۴۰میلیون تومان آن با مشارکت دهیاری ها و ۴۰میلیون تومان دیگر توسط بنیاد مسکن تامین خواهد شد.

هاشمی با بیان اینکه باید دستاوردهای دولت را برای عموم بازگو کرد، ابراز داشت: افتتاح درمانگاه طرود با توجه با توجه به جمعیت خانواری ساکن در منطقه و وجود محور ترانزیتی اصفهان-شمالشرق یک زیرساخت درمانی خوبی است که نیاز مردم را برطرف می کند.

وی افزود: برای اصلاح قنوات روستای سطوه ۵۰میلیون تومان لوله خط انتقال در نظر گرفته شده است و همچنین برای توسعه کشاورزی از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری برای استان که ۲۲۶میلیارد تومان اعتبار شناور برای استان را شامل می شود ۶۴میلیارد تومان به شهرستان شاهرود تعلق دارد که می تواند تحول خوبی برای ارتقا خدمات رسانی به بخش طرود فراهم کند.

معاون استاندار سمنان همچنین از تشکیل ستاد مردمی توسعه دهستان طرود به همت فرمانداری خبر داد و با تاکید بر اینکه اولویت اصلی این ستاد تامین آب شرب مردم است، ادامه داد: امروز به برکت انقلاب اسلامی در مناطق محروم اقدامات خوبی انجام شد از جمله این موارد اجرای ۲۶۰هزار متر آسفالت در شهرستان است.

هاشمی با تاکید بر اینکه امروز نگاه مدیران استانی و شهرستانی به توسعه مناطق محروم است، افزود: باید نحوه برنامه ریزی ها و عملکرده به نوعی باشد که طی دهه فجر بتوانیم در دورترین نقاط ششاهرود نیز شاهد تحول باشیم.