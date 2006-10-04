يك مقام روسي بر بي نتيجه بودن تحريم ايران تاكيد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از ريانووستي، وي در حاشيه همايشي كه درباره چشم انداز همكاري هاي روسيه و آمريكا در زمينه انرژي هسته اي صلح آميز برگزارشده بود، اعلام كرد: هرگونه فشار در مسئله هسته اي ايران بي فايده است.



خاطر نشان مي شود كه نمايندگان روس اتم براي مذاكره در زمينه لغو محدوديت هاي موجود در زمينه صادرات فرآورده هاي اورانيوم از روسيه، به واشنگتن سفر كرده اند.



در سفر دو روزه هيئت آژانس فدرال انرژي اتمي روسيه (روس‌ اتم) ، جلسات مشاوره ‌اي در وزارت انرژي ، وزارت بازرگاني و وزارت خارجه آمريكا در زمينه همكاري ‌هاي هسته ‌اي دوجانبه برگزار خواهد شد.

در حال حاضر طبق توافقنامه اي كه درباره تفكيك اورانيوم با درصد غلظت پايين از اورانيوم تسليحاتي با درصد غلظت وجود دارد فرآورده هاي اورانيوم روسي فقط از طريق آژانس انحصاري شركت " USEC" بدون هزينه گمركي حق ورود به آمريكا را دارد.

هيئت آژانس فدرال انرژي اتمي روسيه به رياست "نيكولاي اسپاسكي" دبير عالي اين آژانس به آمريكا سفر كرده است و مسكو

در صدد است تا آنچه را كه اين كشور از آن به تبعيض در بازار سوخت هسته اي و اورانيوم خوانده است برطرف كند.

روسيه پيشتر اعلام كرده است كه خواهان سهم 25 درصدي از بازار سوخت هسته اي است.



از سوي ديگر، قزاقستان اعلام كرد كه در تاسيس مركز هسته اي بين المللي در روسيه مشاركت مي كند. به گزارش ايراس(پايگاه اينترنتي موسسه مطالعاتي روسيه، آسياي مركزي و قفقاز)، اين مسئله در جريان ديدار ولاديمير پوتين رئيس جمهوري روسيه با نورسلطان نظربايف همتاي قزاق وي اعلام شد.



در پايان مذاكرات سران دو كشور روسيه وقزاقستان، شش توافقنامه همكاري امضا شد كه يكي از آنها شركت قزاقستان در تاسيس مركز هسته اي بين المللي است.