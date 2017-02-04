۴۱ هزار هکتار از اراضی البرز نیازمند تجهیزات آبیاری تحت فشار است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید موسوی که صبح شنبه در نشست خبری، ضمن گرامیداشت ایام الله دهه فجر اظهار کرد: طی دهه فجر سال جاری مراسم تجدید میثاق با رهبر کبیر انقلاب اسلامی برگزار شد.

وی با بیان اینکه در بخش کمیته روستایی و عشایری برنامه های متنوعی در حال برگزاری است که بخش زیادی ازآن انجام شده است، افزود: در ایام دهه مبارک فجر ۳۵ پروژه عمرانی تولیدی و اشتغال زا با صرف اعتباری بالغ بر ۴۵۰ میلیارد ریال به بهره برداری می رسد که این تعداد پروژه بستر اشتغال ۳۲۱ نفر به صورت مستقیم و بیش از هزار اشتغال غیر مستقیم را فراهم می کند.

مدیرکل جهادکشاورزی استان البرز بیان کرد: بیشترین پروژه ها به ترتیب در شهرستان های نظرآباد، طالقان، ساوجبلاغ و کرج بوده است که در این ایام به بهره برداری می رسد.

وی با اعلام اینکه در این ایام نمایشگاه تولید نهال در پارک چمران کرج افتتاح می شود، خاطرنشان کرد: گردهمایی فرماندهان دفاع مقدس رزمندگان و ایثارگران روز دوشنبه در کرج برگزار و در این مراسم آیت الله عالمی و رییس سازمان شیلات حضور پیدا می کنند.

موسوی بیان کرد: بر اساس تقسیم بندی وزارت جهاد کشاورزی دکتر صالحی در ایام الله دهه فجر به استان البرز سفر خواهد کرد و در این سفر بازدیدی از تولید قفس برای پرورش ماهی انجام می دهد.

وی افزود: در سال گذشته ۲ میلیون و ۱۴۸ هزار تن محصول زارعی، باغی و دامی تولید شده که پیش بینی می شود این مهم در سال جاری به۲ میلیون و ۲۵۸ هزار تن برسد.

مدیرکل جهادکشاورزی استان البرز میزان تسهیلات بانکی بخش کشاورزی سال گذشته در سطح استان را ۴۲ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این امر در سال جاری به ۹۶ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

وی با تاکید بر اینکه از محل اعتبارت سفر رییس جمهور ۹۸ میلیارد تومان اعتبار به استان به این بخش تخصیص داده شده، تصریح کرد: یکی از فعالیت های استان بحث عملیات اب و خاک محسوب می شود، خوشبختانه دولت توجه ویژه ای به این بخش داشته به گونه ای که ۴۸ میلیارد تومان اعتبار عمرانی یارانه دار در این بخش به تصویب رسیده که تا کنون بیش از ۷ میلیارد تومان آن، تخصیص داده شده است.

وی با اشاره به اینکه بر این اساس دولت به ازای هر هکتار ابیاری ۷ میلیون تومان یارانه اختصاص می دهد، اظهار کرد: مجموع اراضی کشاورزی نیازمند به سیستم آبیاری تحت فشار در استان البرز ۴۱ هزار هکتار است که درصدد هستیم ۴ هزار هکتار آن تا پایان سال اجرایی شود.

موسوی تاکید کرد: یکی دیگر از فعالیت های مهم حوزه آب و خاک لایه روبی قنوات محسوب می شود، در سال جاری ۵۶ هزار تن گندم در استان تولید شد که ۴۳ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری و مبلغی بالغ بر ۵۱۲ میلیارد ریال به کشاورزان در این حوزه پرداخت شده است.

وی با اعلام این‌ که ماهانه در سطح استان البرز به ۱۹ هزار و ۶۰۰تن گندم و ۱۷ هزار تن آرد نیاز داریم، افزود: قابلیت ذخیره سازی بیش از یک میلیون و ۳۵۰ تن گندم در استان البرز وجود دارد، از طرفی در بخش توسعه کشت کلزا به موفقیت های خوبی دست پیدا کرده ایم.

وی با تاکید بر اینکه توسعه کشت کلزا در سال گذشته ۲۷۱ هکتار و امسال به بالای هزار هکتار رسیده است، افزود: بحث باغبانی استان البرز از اهمیت بالایی برخوردار است، بیش از ۵۴۶ هزار و ۷۰۰ تن انواع محصولات در البرز تولید شده است که این رقم نسبت به سال گذشته با بیش از ۵ درصد افزایش مواجه بوده است.

موسوی با بیان اینکه ۲۶ هزار تن تولید انواع قارچ خوراکی در استان را شاهد بوده ایم، یادآور شد: حفظ نباتات از فعالیت های اساسی حوزه کشاورزی محسوب می شود و کوچک ترین غفلت در این بخش ضربه اقتصادی جدی را متحمل کشاورزان می سازد.

وی خاطرنشان کرد: ۷۰ مورد فروشنده غیر مجاز سموم شناسایی شده است، مبارزه با علف هرز گندم و مبارزه با ملخ های مضر کشاورزی از فعالیت های مهم انجام شده است.

وی با تاکید بر اینکه بحث صادرات و واردات محصولات کشاورزی در فرودگاه پیام یکی دیگر از مهم ترین اقدامات محسوب می شود، برای ۴۰۰ هزار تن محصول واراداتی اعمال مقررات قرنطینه ای انجام شده است.

موسوی با اشاره به اینکه طی ۱۱ ماهه سال جاری ۷۹ هزار و ۶۵۰ تن محصولات کشاورزی به ارزش ریالی ۹۴ میلیون دلار به کشورهای حوزه خلیج فارس و روسیه صادر شده است، گفت: تعداد گاو اصیل شیری در استان ۷۰ هزار راس است، استان البرز بزرگترین دامداری های تولید شیر را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل جهادکشاورزی استان البرز خاطرنشان کرد: میزان تولید گوشت قرمز در استان ۹ هزار و ۵۱۰ تن است که بر اساس سرانه مصرف گوشت به واردات ۳۰ هزار تن نیاز داریم .

وی با تاکید بر اینکه حدود ۷۰۰ بهره بردار زنبور عسل در استان البرز وجود دارد، افزود: ۲۹۰ هزار کیلو گرم عسل در استات تولید می شود.

وی با اعلام اینکه در استان هزار و ۷۹۰ تن ماهی تولید می شود، تصریح کرد: نیاز استان به ماهی ۲۲ هزار تن و سرانه مصرف ماهی در استان البرز ۸ و نیم‌کیلوگرم است.

موسوی با اشاره به اینکه ۱۲ میلیون قطعه انواع ماهی زینتی در استان تولید می شود، اعلام کرد: در بخش عشایر در استان ۸۶۰ خانوار عشایر با جمعیت ۴ هزار و ۸۰۰ نفری وجود دارد که سالانه ۷ هزار تن شیر و بیش از ۳ هزار تن گوشت تولید می کنند.