به گزارش خبرنگار مهر، محمد تبریزی صبح شنبه در جلسه کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری وگردشگری شورای شهر همدان که با حضور سرمایه گذاران متقاضی احداث هتل و مهمانپذیر برگزار شد، افزود: سرمایه گذاری این نیست که مدیریت شهری هزینه کند بلکه حمایت از سرمایه گذاران به دنبال خود رونق سرمایه گذاری اقتصادی را به دنبال دارد و فعالان اقتصادی بیشتر به سرمایه گذاری مشتاق می شوند.

تبریزی اضافه کرد: اگر سرمایه گذار توسط مسئولان مورد حمایت قرار گیرد بسیاری از مشکلات حوزه سرمایه گذاری حل می شود.

وی به سرمایه گذاری در حوزه گردشگری اشاره کرد و یادآور شد: همدان ظرفیت احداث هتل های چند ستاره، هتل آپارتمان و مهمانپذیر را دارد و باید در این زمینه اقدامات لازم انجام شود.

سرمایه گذاران در حوزه ساخت هتل آپارتمان یا مهمانپذیر جذب شوند

رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورای شهر همدان اضافه کرد: با توجه به اینکه تمام اقشار جامعه از بضاعت مالی خوبی برخوردار نیستند باید سرمایه گذاران در حوزه ساخت هتل آپارتمان یا مهمانپذیر جذب شوند چراکه حمایت از اینگونه سرمایه گذاری ها و ترویج آن کمک شایانی به ساماندهی کارتن بدست ها و مراکز اقامتی غیرمجاز خواهد داشت.

رئیس شورای شهر همدان نیز به بیان سیاست شورا و شهرداری همدان در واگذاری امتیازات ویژه پروژه های احداث هتل های ۵ یا ۴ ستاره در شهرهمدان پرداخت.

رضا میرزایی اظهار کرد: واگذاری امتیاز و ارائه تخفیفات ویژه به پروژه ساخت مهمانپذیر و هتل آپارتمان اقدامی ارزشمند و ضروری است.

رئییس کمیسیون معماری شهرسازی و فنی عمرانی شورای اسلامی شهرهمدان نیز با اشاره به مراجعه بالای سرمایه گذاران برای احداث هتل آپارتمان و مهمانپذیر، اضافه کرد: با توجه به آسیب های اجتماعی ناشی از وجود کارتن بدست ها، مسافرین با خاطره تلخی از همدان خارج شوند.

شورا و شهرداری همدان از سرمایه گذاران در ساخت هتل آپارتمان و مهمانپذیر حمایت می کند حمید رضا طبی مسرور با بیان اینکه شورا و شهرداری از سرمایه گذاران در ساخت هتل آپارتمان و مهمانپذیر حمایت می کند، افزود: باید این سرمایه گذاران مورد حمایت ویژه قرار گیرند.

علی رضایی عضو شورای اسلامی شهر همدان نیز در این جلسه گفت: در حال حاضر نیاز شهرهمدان به احداث مهمانذیر در کنار هتل های ۵ ستاره ضروری است چرا که همه اقشار جامعه توانایی استفاده از هتل ها را به دلیل درآمد کم ندارند.

رسولی شهردار همدان نیز اقدام کمیسیون اقتصاد سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر را ارزشمند دانست و گفت: طبق تاکیدات و مصوبات این کمیسیون در زمینه ترویج سرمایه گذاری و رونق این بخش اقداماتی صورت گرفت.

سید مصطفی از ایجاد واحد ویژه سرمایه گذاری در منطقه یک همدان خبر داد و افزود: تمامی پرونده ها در این واحد مورد بررسی و پیگیری قرار میگیرد که در همین راستا چندین پروژه اثرگذار منتج به نتیجه شده است.