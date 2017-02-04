۳۸ وکیل نیکوکار با کمیته امداد استان سمنان همکاری دارند

سید جواد رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه طی ۹ ماهه امسال، مددجویان و مراجعان مردمی استان سمنان از ۲۸۲ مورد خدمت حقوقی و قضایی رایگان کمیته امداد بهره مند شدند، افزود: هر وکیل نیکوکار با هماهنگی قبلی در یک روز از هفته با حضور در کمیته امداد یا مرکز نیکوکاری، مشاوره و خدمات حقوقی به مددجویان می دهد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر، ۳۸ وکیل نیکوکار با این نهاد همکاری می کنند، تصریح کرد: طی ۹ ماهه امسال، ۶ وکیل نیکوکار برای مشاوره حقوقی رایگان مددجویان، فعالیت جدید خود را شروع کردند.

مدیرکل کمیته امداد امام (ره) استان سمنان با بیان اینکه در ۹ ماهه امسال، ۶۶ پرونده حقوقی تشکیل شده است، افزود: برای ۴۵ فقره پرونده، دادگاه، رای صادر کرده و دو پرونده نیز به سازش منجر شده است.

رضوی با اعلام اینکه تاکنون سه میز خدمت حقوقی در این نهاد تشکیل شده است، گفت: طی ۹ ماهه امسال، مددجویان و مراجعان مردمی استان سمنان از ۲۸۲ مورد خدمت حقوقی و قضایی رایگان کمیته امداد بهره مند شدند.

وی با اشاره به اینکه میز خدمت حقوقی با هدف تسهیل ارائه خدمات حقوقی به مددجویان تشکیل شده است، افزود: میز خدمت حقوقی در راستای کمک به مددجویان در امور حقوقی و ارتقای سطح آگاهی آنان ایجاد شده و مشکلات حقوقی، عدم توانائی برای احقاق حق و پایمال شدن حقوق مددجویان تحت حمایت از دلایل تشکیل آن است.

مدیرکل کمیته امداد امام (ره) استان سمنان گفت: این طرح با بهره گیری از ظرفیت مشاوران، حقوقدانان و وکلای نیکوکار بصورت رایگان انجام می شود و مددجویان تحت حمایت می توانند از مشاوره های لازم و ظرفیت وکلای نیکوکار در دعاوی حقوقی بهره مند شوند.

رضوی با بیان اینکه طی دو سال گذشته، ۱۷۵ فقره پرونده حقوقی از مددجویان کمیته امداد، تحت غربالگری قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: در سال گذشته از طریق اداره حقوقی این نهاد، ۳۰۷ مورد خدمت حقوقی و قضایی رایگان به مددجویان داده شده است.

وی افزود: همکاری وکلای نیکوکار بر اساس تفاهم نامه بین کمیته امداد با کانون وکلای دادگستری استان سمنان و سازمان بسیج حقوقدانان اجرا می شود.