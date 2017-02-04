تئاتر «آخرین بازی، آخرین نقش» روی صحنه می رود

کاظم روزی طلب، کارگردان تئاتر «آخرین بازی، آخرین نقش» پیرامون این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: نمایشنامه «آخرین بازی، آخرین نقش» نوشته عنایت الله هوشمند توسط من و استاد رحیم هودی به اجرا گذاشته می شود.

وی تاریخ اجرای تئاتر «آخرین بازی، آخرین نقش» را از ابتدای اسفندماه امسال عنوان کرد و افزود: این تئاتر به مدت ۱۰ روز روی صحنه قرار دارد و با توجه به در پیش بودن دهه فاطمیه امکان دارد به طور موقت اجرا تعطیل شود و دوباره پس از پایان دهه ادامه یابد.

با توجه به اینکه تئاتر یادشده در تماشاخانه استاد رحیم هودی در بوستان آزادی شیراز به صحنه خواهد رفت، روزی طلب درخصوص قصه این نمایشنامه گفت: دو دوست که از کودکی در کنار یکدیگر بزرگ شده اند و بوده اند پس از گذشت سالها که از این دوستی می گذرد، یکی از اینها فروشگاه کلاه دارد و اتفاقات در این مسیر روی می دهد.

وی موضوع این اثر را در اصل پیرامون عشق به کار و دو انسان دانست و گفت: عشقی که این شخصیت ها به هم دارند روایت گر رفاقت های اصیل ایرانی و معرفت بازی است.

روزی طلب با بیان اینکه لذت این اثر در تجربه ایست که در کنار یک پیشکسوت تئاتر ایران روی می دهد، گفت: هنرمند از مردم پیرامون خود الگو می گیرد و ما هم در این اثر الگو را مردم جامعه خود قرار داده ایم.

کارگردان «آخرین بازی، آخرین نقش» شیوه اجرای این اثر را رئال عنوان کرد و افزود: در جاهایی از اثر شاهد نمایش در نمایش هستیم و آغاز اثر بدین شیوه انجام می گیرد. این درحالیست که شخصیت ها در این تئاتر از تجربه ها و خاطرات خود و عشق های مشترک به مخاطب ارایه می کنند.

وی که در این تئاتر هم بازی استاد هودی است پیرامون نقش خود گفت: این نقش خیلی به خودم و خلقیاتم نزدیک است و بخشی از زندگی خودم را ارایه و زندگی بسیاری از هنرمندان را روایت می کند.

رحیم هودی هم با توجه به این اثر گفت: از آنجا که تئاتر دربرگیرنده هنرهای متفاوتی است، در این نمایشنامه هم تلاش شده که حتما از هنرهای مختلف بهره گرفته شود. همه می دانند که بعضی از جوانها که سر اغ تئاتر می روند پس از اجرای یک اثر دیگر ناپیدا می شوند.

وی با بیان اینکه در نمایشنامه «آخرین بازی، آخرین نقش» تلاش شده که نشان داده شود عشق اگر عمیق باشد تا ابد است، ادامه داد: زیرا عشق مکتبی ندارد و نوشتنی و آموختنی نیست بلکه حالت خاص درونی است. زیرا عشق هوس نیست و برخی با هوس روی صحنه می روند. هوس لحظه و زودگذر اما عشق عمیق است.

هودی ویژگی تئاتر یادشده را عمل به عشق ورزیدن عنوان کرد و افزود: چنانچه در کار تئاتر عشق وجود نداشته باشد آن اثر پیش نخواهد رفت و هنرمند تئاتر هم در نبود عشق ناچار به خداحافظی است.

پیشکسوت تئاتر و سینمای شیراز درباره همکاری با کاظم روزی طلب عنوان کرد: در «آخرین بازی، آخرین نقش» احساس خستگی سراغ ما نیامده است زیرا هر دو داریم با عشق کار می کنیم.

وی تئاتر شیراز را فارغ از کمبود امکانات سخت افزاری و نرم افزاری نیازمند همدلی بیشتر عنوان و تصریح کرد: در گذشته برای هنرمندان تئاتر این شهر پیر و جوان مطرح نبود امام همدلی وجود داشت. گروه های زیادی در شیراز داشتیم که اگر با هم رقابت داشتند اما دشمنی نداشتند.

این چهره محبوب تئاتری های شیراز به باور رسیدن را در میان اهالی تئاتر را نقطه تفاوت گذشته و امروز وضعیت این هنر دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، «آخرین بازی، آخرین نقش» با متنی از عنایت الله هوشمند توسط کاظم روزی طلب از اول اسفندماه در تماشاخانه استاد هودی با بازی رحیم هودی به صحنه می رود.