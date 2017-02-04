به گزارش خبرنگار مهر، رضا امینی پیش از ظهر شنبه، در یکصدو شصت و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان ضمن تبریک فرارسیدن سی و هشتمین بهار انقلاب اسلامی با اشاره به لزوم بررسی ابعاد مختلف گوناگون انقلاب اسلامی اظهار داشت: انقلاب کبیر اسلامی بزرگترین تحول و تغییر قدرت در طول تاریخ کشور بود و اساس سلطنت و حکومت فردی را به حکومت مردمی تبدیل کرد و از این رو شایسته آن است که از ابعاد گوناگون مورد توجه و بررسی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه با گذشت نزدیک به چهار دهه از انقلاب اسلامی و رشد و بالندگی بیش از سه نسل در دامان این انقلاب نگاه کلان و فراگیر به این حادثه ضرورتی جدی دارد، ابراز داشت: از نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی نگاه‌های جزئی، نگاه به حوادث میانه‌ راه و نگاه به افت ‌و خیزها، خیلی گویا نیست باید نگاه کلان و فراگیر به انقلاب اسلامی در سطح افکار عمومی زنده شود و مورد توجه قرار گیرد.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه نگاه کلان به انقلاب از توجه به مسایل جزئی و کوچک می‌کاهد، اضافه کرد: این نگاه باعث می‌شود به مسائل جزئی و کوچک اهمیت بیش از حد ندهیم و به عظمت انقلاب و حرکت عمومی انقلاب که در طول این سی سال با قدرت و قوّت ادامه داشته توجه کنیم و بتوانیم موانع و آسیب‌های امروز انقلاب را به خوبی و بر اساس اولویت تحلیل کنیم.

وی در ادامه ضمن دعوت از شهروندان برای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن ابراز داشت: سیل خروشان مردم در راهپیمائی ۲۲ بهمن زورگویان استکبار را سر جای خودشان خواهند نشاند و پاسخ محکمی به رجز خوانی‌های حاکمان بی تجربه و تازه به دوران رسیده‌های امریکائی خواهد بود .

لزوم توجه به تعهداتی که به مردم وعده داده شده است

امینی تحقق وعده‌هایی که به مردم داده می‌شود را ضروری عنوان کرد و گفت: بهره‌برداری از میدان و تقاطع‌های غیر همسطح استقلال، ورود ۲۵۰ دستگاه اتوبوس جدید و همچنین ورود پنج هزار دستگاه موتورسیکلت برقی را نیز می‌توان از جمله این وعده‌ها دانست.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه با تاکید بر اینکه اصرار بر تحقق درآمدهای مناطق به هرقیمت موجب فشار بیش از حد به مردم می‌شود، اضافه کرد: چون در برابر این فشارها راحت‌ترین کار اقدام برمبنای آشفتگی مالی است.

وی با اشاره به اینکه سیستم مکانیزه شهرسازی یک باید است که باید به همه مناطق تسری پیداکند، ابراز داشت: از این رو مناطق باید به صورت جدی به این مقوله بپردازند و تا پایان سال جاری عیوب احتمالی این سیستم را برطرف سازند.

امینی با بیان اینکه پرداخت مطالبات پیمانکاران و غرامت‌هائی که شهرداری به مردم بدهکار است از اقدامات تشریفاتی شهرداری مهم‌تر است، ابراز داشت: از این رو باید قبل از انجام هزینه‌های غیر ضروری مطالبات مردم و پیمانکاران و کارگران پرداخت شود.