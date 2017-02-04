«شماره ۱۷ سهیلا» و «خانه دیگری» روی پرده می رود

ابوالحسن حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فیلم های «شماره ۱۷ سهیلا» به کارگردانی محمود غفاری و «خانه دیگری» به کارگردانی بهنوش صادقی امروز شنبه در سینما گلشن بجنورد اکران می شود.

حیدری افزود: «شماره ۱۷ سهیلا» ساعت ۱۵ و ۱۹ و «خانه دیگری» در سیانس های ساعت ۱۷ و ۲۱ برای علاقه مندان به نمایش گذاشته می شود.

وی با اشاره به پیش فروش اینترنتی بلیت های جشنواره از هفتم تا ۱۲ بهمن ماه جاری، تصریح کرد: افرادی که طی این مدت موفق به خرید بلیت نشده اند، می توانند صبح هر روز با مراجعه به گیشه سینما، بلیت مربوط به فیلم های همان روز را تهیه کنند.

سرپرست معاونت هنری فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی با بیان اینکه ۱۶ فیلم فاخر سینمایی کشور طی ایام برگزاری جشنواره فیلم فجر، در استان اکران می شود، عنوان کرد: این فیلم ها هر روز در چهار سیانس و در ساعت های ١٥، ١٧، ١٩ و ٢١ روی پرده می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم های «کارگر ساده نیازمندیم»، «انزوا»، «رگ خواب» و «یک روز بخصوص» از جمله چهار فیلمی است که طی دو روز گذشته در خراسان شمالی اکران شده است.

قطار سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم فجر از پنج شنبه ۱۴ بهمن ماه جاری به خراسان شمالی رسیده و تا ۲۱ بهمن ماه با نمایش ۱۶ فیلم فاخر در استان ماندگار است.