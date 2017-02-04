کاظم محمدی اقدم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این ۳۲ پروژه با صرف ۴۶۲ میلیارد ریال اعتبار در حال اجرا هستند افزود: با اجرای پروژههای اقتصاد مقامتی درقالب ۱۵۷ روستا، آب آشامیدنی سالم وبهداشتی ۷۱ هزارنفراز جمعیت روستایی استان تأمین خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب روستایی آذربایجان غربی، اجرای ۲۷۲ کیلومتر خط انتقال، ۳۷۶ کیلومتر شبکه توزیع، حفر ۲۰ حلقه چاه، بازسازی وبهسازی ۳۵ دهنه چشمه و بازسازی و احداث ۶۶ هزار و ۱۴۰ مترمکعب مخزن ذخیره آب راازجمله عملیات پیش بینی شده دراجرای این طرحها عنوان کرد.
محمدی اقدم در ادامه از بهره برداری از طرحهای آبرسانی به ۴۱ روستای آذربایجان غربی همزمان با دهه مبارک فجر خبر داد و اظهارداشت: عملیات اجرایی آبرسانی به این تعداد روستا در شهرستانهای ارومیه، بوکان، ماکو، میاندوآب، پلدشت، سلماس، تکاب، سردشت، شوط، چایپاره، خوی، اشنویه، پیرانشهرو نقده به اتمام رسیده و بهره برداری از آنها آغاز میشود.
وی، اعتبار هزینه شده برای اجرا و آماده بهره برداری شدن این طرحها را ۱۵۰ میلیاردو ۵۰۹ میلیون ریال اعلام کرد و افزود: با بهره برداری از این طرحها پنج هزارو ۲۰۰ خانوار با ۲۰ هزارنفر جمعیت از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار خواهند شد.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی همچنین از آغاز عملیات اجرایی آبرسانی به ۳۵ روستای استان نیز خبرداد و اظهار داشت: همزمان با ایام الله مبارکه فجر، با ۷۲ میلیارد ریال اعتبار مصوب، عملیات اجرایی آبرسانی به این تعداد روستا آغاز میشود.
محمدی اقدم، آبرسانی به مجتمع پنج روستایی فیروزیان ارومیه، مجتمع دو روستایی کردکسپیان پیرانشهر، تأمین و احداث خط انتقال مجتمع سه روستایی عزت آباد خوی و مجتمع ۱۲ روستایی یونسلو نقده را از جمله این طرحها عنوان کرد.
وی، ارائه آب با کیفیت به روستائیان را خط قرمز شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی عنوان کرد و افزود: برای این منظور با نصب پکیجهای تصفیه آب در روستاهایی که دارای مشکل هستند، آب سالم و با کیفیت بالا در اختیار روستاییان قرار میگیرد.
محمدی اقدم گفت: در این راستا و همزمان با ایام الله دهه فجر عملیات اجرائی نصب پکیجهای تصفیه آب در مجتمع پنج روستائی دیزج طویل شهرستان شوط، مجتمع دو روستای قلیش لانمیش و مجتمع شش روستایی کنیکور شهرستان پلدشت آغاز خواهد شد.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی، آغاز عملیات اجرائی ساختمان بهره برداری امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان اشنویه را نیز از جمله طرحهای آماده اجرا در دهه مبارکه فجر اعلام کرد.
وی اظهار داشت: با اتمام و بهره برداری از این طرحها چهار هزارو ۲۳۴ خانوار روستایی با ۱۸ هزارو ۲۲۹ نفر جمعیت از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار خواهند شد.
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