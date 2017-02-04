ارائه گزارش پلاسکو درجلسه علنی شورا/افتتاح ۱۰۰ کیلومتر مترو بزودی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در حاشیه مراسم افتتاح ایستگاه متروی هروی در جمع خبرنگاران با اشاره به حادثه پلاسکو گفت: من اجازه می‌خواهم از آنجایی که بحث پلاسکو ابعاد مختلفی دارد فردا که در شورای شهر برای ارائه گزارش حاضر می‌شوم به بررسی ابعاد مختلف بپردازم.

وی با بیان اینکه فردا در جلسه شورای شهر فرصت خوبی است تا حادثه پلاسکو بررسی شود گفت: البته من درخواست کردم که جلسه علنی و با حضور خبرنگاران باشد.

خسارت جانی آلودگی هوا بیش از پلاسکو است

قالیباف با اشاره به بحران محیط زیست در آّب، خاک و هوا تصریح کرد: در شهر تهران یکی از چالش های جدی ما همین چالش محیط زیست و آلودگی هواست. این بحران هر روز از ما تلفات می گیرد. چه بسا خسارت های جانی این بحران در روز بیشتر از خسارت جانی است که در حادثه پلاسکو شاهد بودیم، اما این یک حادثه نیست که همه به آن توجه کنیم بلکه یک خسارت آرام است.

شهردار پایتخت گفت: اگر موضوع حمل و نقل عمومی با همه مشکلات در زمینه حمایت و پشتیبانی در اولویت قرار گرفته ولحظه ای از آن درنگ نمی کنیم به این دلیل است که معقتدیم راه مقابله با آلودگی هوا توسعه حمل و نقل عمومی با تاکید بر توسعه مترو است و بعد از آن باید اقدامات سلبی انجام شود.

وی ادامه داد: آلودگی هوا در شهر تهران قابل حل است. می توانیم در شهر تهران به شرایط استاندارد برگردیم، این کار به زمان بسیار طولانی هم نیاز ندارد بلکه در یک دوره زمانی شش ساله در دسترس همه ما قرار دارد.

قالیباف اظهارکرد: ما و همکاران مان در مجموعه مدیریت شهری مصمم هستیم . به طوری که هم اکنون در حال اتمام ساخت ۱۰۰ کیلومتر هستیم و این خطوط مترو جدید در ماه های پیش رو تمام خواهد شد تا مردم از آن استفاده کنند و این کار در تاریخ کارهای عمرانی تا صد ها سال باقی خواهد ماند.

وی با تاکید بر اینکه اگر به دنبال رفاه و آسایش شهر هستیم باید قبل از اقدامات سلبی، اقدامات ایجابی انجام دهیم، افزود: همه عزیزانی که شبانه روز زیر زمین تلاش می کنند و همه افرادی که با وجود سختی ها و زخم زبان ها امکان مالی این کار را فراهم می کنند، مصمم هستند تا این مهم به انجام برسد و هرگز دست از این کار بر نمی داریم چون معتقدیم این راه نجات ما و تحقق آرمان های انقلاب اسلامی است.

افتتاح همه ایستگاه های خط ۳مترو تا پایان سال

شهردار پایتخت خاطرنشان کرد: همه ایستگاه های خط ۳ تا قبل از پایان سال جاری به اتمام می رسد. در کنار آن یکی از زیباترین، بهترین و بزرگ ترین ایستگاه های شهر با مساحت ۴۵ هزار متر مربع در میدان حضرت ولی عصر (عج) افتتاح می شود که در این مکان خط ۳ و ۶ مترو با هم تقاطع دارد و یک پلازای بزرگ شهری در زیر میدان افتتاح خواهد شد. امیدواریم همچنین بتوانیم به تدریج افتتاحیه خط هفت، شش و خط فرودگاه حضرت امام (ره) را با تلاش های شبانه روزی در اسفند ماه پیش رو شروع کنیم. بعد از احداث ایستگاه ها و تجهیزات الکترونیکی و فنی با کار خوبی که در حوزه واگن سازی انجام داده ایم، در سال آینده عمده فشار وامکانات مالی خودمان را در تولید بیشتر واگن و قطار بگذاریم تا شرمنده مردم نباشیم که در بعضی خطوط ۱۵ دقیقه منتظر قطار باشند.

برنامه ریزی برای افزایش تولید واگن در سال آینده

وی تصریح کرد: برنامه ریزی، امکانات و تجهیزات فنی ما این امکان را برای ما فراهم می کند که بتوانیم در همه ایستگاه های خودمان هر دو و نیم دقیقه یک قطار داشته باشیم تا دیگر فشار جمعیت را نداشته باشیم و کسی میل نداشته باشد با ماشین شخصی وارد شهر شود چرا که از قطار ایمن، راحت و بدون فشار با قیمت مناسب استفاده خواهد کرد. این همان راهی است که می توانیم رسالت مان را نسبت به امام(ره)، شهدا و مردم ادا کنیم. ما رضایت مردم را نشانه ای از رضایت الهی می دانیم و خدمت به مردم را همان معامله با خداوند می دانیم، طبیعتا اجر و ثواب آن را نیز از خداوند می خواهیم.