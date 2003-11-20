سخنراني البرادعي ابهام آميز ، اما متعادل تر از گزارشش بود

يكي از اعضاي هيات ايراني حاضر در نشست شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي در گفتگو با خبرنگار اعزامي "مهر" به وين ، سخنراني آقاي البرادعي درافتتاحيه شوراي حكام را متعادل تر از متن گزارش وي درباره فعاليت هاي هسته اي ايران خواند .

در گزارش البرادعي درباره فعاليت هاي هسته اي ايران نكات منفي نسبت به نكات مثبت بيشتر ديده مي شد و حدود 70 درصد مسائل را تشكيل مي داد اما در سخنراني آقاي البرادعي نقطه نظرات غير متعهد ها و پايداري اروپا روي نقطه نظراتش نيز تاثير گذار بوده است و وي سعي كرده است كه نظريات اين گروه ها را نيز تامين كند. هر چند عبارت تخلف طبق خواسته گروه آمريكا درسخنراني وي مطرح شد .

اين عضو هيات ايراني تاكيد كرد: به نظرمي رسد كه آقاي البرادعي مايل است با عباراتي ابهام آميز سخن بگويد تا سوءتفاهم ها درباره فعاليتهاي هسته اي ايران همچنان به نفع يك جريان سياسي در شوراي حكام وجود داشته باشد.

به گفته بسياري از ديپلماتها از جمله هيات ايراني حاضر در نشست با توجه به گزارش كامل ايران در مورد فعالتيهاي هسته اي اش در گزارش آقاي البرادعي به جاي عبارت " هيچ مدركي دال بر فعاليت غير صلح آميز ايران به دست نيامد" بايد تاكيد مي شد، كه " كاملا فعاليتهاي صلح آميز ايران تاييد مي شود" هر چند اين گزارش نسبت به گزارش ماه سپتامبر مثبت تراست . در حقيقت آوردن عبارت تخلف و طرح موضوع ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت در صورت خطاهاي احتمالي در آينده مي تواند به تسليم شدن آقاي البرادعي در برابر فشارهاي آمريكا تعبير شود.

گزارش خبرنگار اعزامي مهربه وين مي افزايد: آقاي البرادعي در اين سخنراني از سه موضوع يكي همكاريهاي ايران ، ديگري آمادگي براي معلق ساختن غني سازي اورانيوم و همچنين اعلام تصميم براي پذيرش پروتكل الحاقي به خوبي استقبال كرده است و گفته است تخلفهاي گذشته ايران موجب نمي شود كه مسئله ايران را به شوراي امنيت ارجاع دهيم .

