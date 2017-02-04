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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۲۵

رئیس جمهور آلمان: اروپا باید مقابل آمریکا بایستد

رئیس جمهور آلمان: اروپا باید مقابل آمریکا بایستد

رئیس جمهور آلمان در گفتگو با ۵ رسانه اروپایی اعلام کرد که اروپا باید در مقابل آمریکا بایستد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «یوآخیم گواک» رئیس جمهوری آلمان در گفتگو با ۵ رسانه اروپایی درباره اعمال محدودیت در سیاست مهاجرتی «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا اظهار داشت: اروپا باید با ارسال سیگنال هایی به آمریکا نسبت به سیاست های اخیر ترامپ در قبال مهاجر پذیری اعتراض کند.

رئیس جمهور آلمان در ادامه افزود: اتخاذ چنین تصمیماتی از سوی رئیس جمهوری آمریکا با اصول برابری در نژاد، مذهب و قومیت منافات دارد.

گواک همچنین خواستار آن شد تا اروپایی ها همسو با یکدیگر در برابر آمریکا بایستند.

گفتنی است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در چارچوب برنامه های گسترده خود برای کاهش مهاجرت به آمریکا و ارتقای امنیت ملی روز چهارشنبه ۲۵ ژانویه (ششم بهمن ماه) دستورالعمل احداث یک دیوار در امتداد مرز مشترک آمریکا- مکزیک را امضاء کرد.

کد مطلب 3896402
شقایق لامع زاده

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