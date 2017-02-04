به گزارش خبرنگار مهر، وزیر نیرو کلنگ اجرای سیستم خنک‌کننده اصلی و کمکی یک واحد ۲۵۰ مگاواتی نیروگاه شهید مفتح همدان را به زمین زد.

این پروژه برای اجرا به ۱۰۲ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی به عنوان کارفرما، شرکت مهندسی قدس نیرو به عنوان مشاور و شرکت‌های مپنا، موننکو و نصب نیرو به عنوان پیمانکار این پروژه را اجرا می‌کنند.

کاهش مصرف سالیانه آب به میزان ۸۵ درصد، امکان احداث سیستم جدید در محوطه نیروگاه، عدم تاثیر باد بر تولید واحد و کمترین زمان توقف واحد برای اتصال سیستم موجود به سیستم جدید از مزایای اجرای این پروژه است.

براساس برنامه ریزی انجام شده این پروژه در مدت ۳۰ ماه اجرایی می شود.

نصب۱۳۰ مبدل حرارتی هوای ۲۰ متری و ۲ مبدل ۱۵ متری و تجهیزات مربوطه در برج خشک، نصب ۱۲۵۰ تن لوله و اتصالات در سایزهای مختلف و نصب شیرآلات با عملکردهای دستی، برقی و هیدرولیکی خنک کن اصلی و نصب سیستم کنترل و تجهیزات ابزار دقیق خنک کن اصلی باید در این پروژه اجرایی شود.