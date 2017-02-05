ضرورت احداث تصفیه خانه در شهرک صنعتی سبزوار

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی سبحانی‌فر صبح شنبه در بازدید از واحدهای شهرک صنعتی شماره یک سبزوار اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۸۰ واحد صنعتی در شهرک شماره یک و دو سبزوار فعال هستند، که احداث تصفیه خانه در این شهرک های صنعتی ضرورت دارد و باید در دستور کار قرار بگیرد.

وی ادامه داد: به سبب پیگیری های مکرر در مجلس شورای اسلامی، اجرا شدن این طرح توسط شرکت شهرک های صنعتی و بخش دولتی به تصویب رسید.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه احداث تصفیه‌خانه صنعتی از جمله زیرساخت‌های مورد نیاز در شهرک صنعتی است، افزود: زیرساخت های لازم در شهرک شماره یک سبزوار فراهم است و حدود سه میلیارد تومان نیز برای توسعه زیرساخت های شهرک شماره دو هزینه شده که اکنون زمینه حضور سرمایه گذاران در این شهرک فراهم است.

وی خاطرنشان کرد: در یکی از مصوبات مجلس ‌بین نمایندگان موضوع احداث تصفیه‌خانه به صورت جدی مطرح شد که عده‌ای معتقد بودند این مهم باید در واحدهای صنعتی شهرک ها اجرایی شود.

سبحانی فر در خصوص فعالیت واحدهای صنعتی در شهر کهای صنعتی سبزوار عنوان کرد: بخشی از این واحدهای صنعتی شامل صنایع غذایی و تبدیلی بخش کشاورزی است که پساب صنعتی این واحدها باید وارد تصفیه‌خانه شود.

وی به مشکلات شهرک صنعتی سبزوار اشاره کرد و گفت: عدم وجود شبکه مخابرات و اینترنت در این شهرک از مشکلاتی است که از طریق شرکت مخابرات استان خراسان‌رضوی و ۲ اپراتور دیگر، در این زمینه پیگیری‌های لازم صورت گرفته است که امیدواریم به‌زودی این مشکل رفع شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه تصریح کرد: از دیگر مشکلات دارای اهمیت در شهرک صنعتی نبود پاسگاه نیروی انتظامی و اورژانس ۱۱۵ است که تلاش می کنیم تا با توجه به ضوابط قانونی شاهد رفع این مشکلات باشیم.