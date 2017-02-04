به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر پرسپولیس در هفته بیستم لیگ برتر گفت: ابتدا تسلیت می گویم درگذشت حسن جوهرچی هنرمند خوب کشورمان را و برای همه هنرمندان عزیز آرزوی سلامتی می کنم.

وی ادامه داد: در مورد بازی هم باید بگویم که ما یک فینال زودرس را پیش رو داریم که سرنوشت قهرمانی را مشخص خواهد کرد و یا تراکتورسازی را به مسیر قهرمانی بازخواهد گرداند.

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی در مورد شرایط تیمش پس از اتفاقات اخیر گفت: تیم ما در داخل زمین کاملا آماده است و بازیکنانم از آمادگی بالایی برخوردارند اما باید ببینیم واقعیت فوتبال که داخل زمین رقم می خورد چه خواهد بود.

قلعه نویی با درخواست از هواداران که رعایت مسائل اخلاقی را داشته باشند ادامه داد: امیدوارم تماشاگران هر دو تیم به تشویق تیم خودشان بپردازند و به کاری به تیم حریف نداشته باشند. باید نفس فوتبال حفظ شود و همه احترام همدیگر را نگه دارند. امیدوارم بتوانیم از این بازی لذت ببریم.

وی در مورد اینکه آیا در بازی فردا می توانید از بازیکنان جدیدتان استفاده کنید گفت: تا این لحظه که در کنفرانس خبری هستم نمی دانم که باید از این بازیکنان استفاده کنم یا نه. جلسه ای قرار است امروز برگزار شود و تکلیف این موضوع مشخص شود. با این حال ما بازیکنان خوبی داریم که می توانیم از آنها استفاده کنیم.

قلعه نویی در مورد استفاده نکردن از سجاد شهباززاده گفت: من در دوران جوانی فیلم های بهروز وثوقی را زیاد نگاه می کردم. یاد یکی از صحنه های فیلم این هنرمند افتادم که در مورد چلوکباب بود. حالا حکایت ماست که بازیکن خوب داریم و نمی توانیم از آنها استفاده کنیم. قرار بود ما سیستم بازی مان را با سجاد عوض کنیم که کارش انجام نشد.

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی در مورد اتفاقات اخیر پیرامون نامه فیفا گفت: من مسئول داخل مستطیل سبز هستم. قطعا مدیریت باشگاه در جریان این موضوع هستند. تا آنجایی که من در جریان هستم آقای آجورلو تیم خبره ای را گذاشته اند تا به این نامه ها رسیدگی کنند. مثل زمانی که در استقلال بودم و برخی دشمنان قلعه نویی می خواستند این مسائل را به من ربط بدهند الان هم دنبال این هستند. درحالی که این موضوع ربطی به من ندارد.

وی ادامه داد: پانزده سال پیش من گفتم زیرساخت های فوتبال ایران مشکل دارد اما کسی گوش نداد. حالا که کی روش امده است و این موضوع را اعلام کرده همه به به و چه چه می کنند. من از وزارت ورزش می خواهم که تکلیف ورزش را مشخص کند. الان ۳۸ سال است که هیچکس تکلیف ورزش را مشخص نکرده است. آقای سلطانی فر و آقای روحانی باید تکلیف این ورزش را مشخص کنند.

قلعه نویی خاطرنشان کرد: این موارد را من پانزده سال است دارم می گویم اما کسی گوش نمی دهد. ما باید زیرساخت های ورزش را مشخص کنیم. تیم های قدیمی و ریشه دار ما کجا هستند؟ الان هر مشکلی رخ می دهد همه می گویند مقصر قلعه نویی است. حتما اگر الان هم تهران بودم می گفتند مقصر قلعه نویی است.

سرمربی پیشین تیم ملی در ادامه انتقادش از وضعیت فوتبال گفت: الان ببینید وضعیت این رشته چگونه است. همه بلاتکلیف هستند. تیم های بازیکن ساز کجا هستند. ما باید برای این فوتبال ساختار سازی کنیم تا این مشکلات بوجود نیاید.

وی در مورد اینکه چرا تیم ها بازیکن خارجی بی کیفیت می گیرند که این اتفاقات رخ بدهد گفت: ابتدا باید برای استقلال آرزوی موفقیت کنم. در همه جای دنیا این رابطه ها هست. ما باید از کشورهای مختلف الگو برداریم. از ژاپن و ترکیه که به ما نزدیک هستند. همه باشگاه ها مشکل مالی دارند و هیچ مدیرعاملی مقصر نیست. اول فصل مدیرعامل می خواهد تیمش را ببندد و به این مسائل توجه نمی کند. خیلی از بازیکنان هم امده اند که خوب بوده اند. ما باید برویم دنبال ساختار سازی و برنامه ریزی برای آینده.

قلعه نویی در مورد اتفاقی که برای تراکتورسازی رخ داده است و آینده این تیم به خطر خواهد افتاد گفت: فعلا که تمرکز ما روی بازی یکشنبه با پرسپولیس است. با این حال منتظر تصمیم مسئولان در این مورد هستیم. باید ببینیم چه می شود. اگر مشکلات حل شد که بهتر اگر هم نشد باید ادامه دهیم و چاره ای نیست.

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی ادامه داد: ما کشوری هستیم که به قول رئیس جمهور هفت هزار سال قدمت داریم. ایرانی باید در همه چیز جزو بیست تای اول دنیا باشد. مشکل این است که ما برنامه ریزی نداریم. ما همه ایران را دوست داریم. اگر کی روش را مردم دوست دارند به خاطر ایران است. اگر کی روش به ایران نمی آمد آیا بازهم مردم دوستش داشتند. برانکو را هم به خاطر خدماتش به تیم ملی ایران دوست دارند.

قلعه نویی در پاسخ به این پرسش که آیا دیدارهای قبلی شما که از بازیکنان جدید استفاده کرده اید سه بر صفر بازنده خواهید شد گفت: تا آنجایی که من می دانم این اتفاق رخ نخواهد داد و بازیهای قبلی سه بر صفر نخواهد شد. با این حال باید مسئولان در این مورد اظهار نظر کنند.