بزرگ ترین کارخانه روغن کشی خاورمیانه در بندر امام افتتاح می شود

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان در گفت وگو با خبرنگار سرویس اقتصادی خبرگزاری مهر منطقه خوزستان گفت: بزرگترین کارخانه روغن کشی در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) با هدف کاهش وابستگی به خارج از کشور در این صنعت و رشد شاخص های اقتصادی در زمینه تولید ملی در بهمن ماه سال جاری راه اندازی می شود.

عبداللهی تصریح کرد: راه اندازی این کارخانه در بندر امام خمینی(ره) زمینه خودکفایی کشور برای تولید روغن خوراکی را مهیا می کند.

وی اظهار کرد: این کارخانه با برخورداری از چهار خط تولید به ظرفیت ۲ میلیون تن با چهار باب سوله به مساحت ۳۴ هزار متر مربع، ۶۳ مخزن به ظرفیت ۱۳۲ هزار تن و ۴۸ سیلو به ظرفیت ۴۰۰ هزار تن، در کلیات طرح توان کم نظیری در کشور برای فرآوری مواد خام و ایجاد ارزش افزوده به وجود می آورد.

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان در انتها گفت: تولید روغن خوراکی مورد نیاز کشور و امکان صادرات آن از منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی(ره) در رونق صنعت حمل و نقل دریایی کشور تأثیر به سزایی خواهد گذاشت.

عبداللهی در تبیین مزیت های آغاز به کار این کارخانه روغن کشی که بزرگترین کارخانه در نوع خود در خاورمیانه به شمار می آید، اظهار کرد: فاز نخست این کارخانه با توان تولید ۱۴۰ هزار تن روغن خوراکی و ۵۶۰ هزار تن کنجاله در سال موجب ایجاد فرصت اشتغال مستقیم برای ۲۵۰ نفر و ۷۰۰ نفر غیر مستقیم شده و به رونق فعالیت های اقتصادی، افزایش ترافیک کالا و بهبود نیل این مجتمع بزرگ بندری به جایگاه بنادر نسل سوم کمک شایانی خواهد نمود