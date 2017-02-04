به گزارش خبرنگار مهر، محمدهاشم بت شکن در یک نشست خبری در جمع خبرنگاران افزود: در ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۵۵ هزارمیلیارد ریال برای ساخت و احداث مسکن ازسوی بانک مسکن پرداخت شده است که نسبت به مشابه سال قبل ۱۰۰.۱ درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: برای خرید مسکن ۴۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات اختصاص یافته که نسبت به ۱۰ ماهه سال ۹۴ رشد ۸۰ درصدی را تجربه کرده است.

به گفته بت شکن، تسهیلات بانک مسکن از کل تسهیلات شبکه بانکی ۸.۹ درصد بوده است که روند کاهشی داشته است.

مدیرعامل بانک مسکن تصریح کرد: هم اکنون ۴ صندوق زمین و ساختمان درنقاط مختلف کشور راه اندازی شده است و ۶۰۰ واحد مسکونی ازاین طریق تامین سرمایه شدند.

بت شکن بااشاره به اجرای مصوبه تاسیس صندوق های پس انداز منطقه ای مسکن افزود:درحال آماده سازی سازوکار عملیاتی شدن این مصوبه هستیم ضمن اینکه اغلب سرمایه این بانک توسط بخش خصوصی و تنها ۲۰ درصد آن ازسوی بانک مسکن تامین می شود.

وی گفت: سه درخواست برای تاسیس صندوق پس انداز منطقه ای مسکن ارایه شده است.

بت شکن اضافه کرد: گام بعدی راه اندازی بازاررهنی است که در حال پیگیری است و درگام اول ۳۰۰۰ میلیارد تومان اوراق رهنی با نرخ ۱۸.۵ درصد منتشر شد.

بت شکن گفت: سرمایه کنونی بانک مسکن ۳۲۰۰ میلیارد تومان است که دولت طی چندسال گذشته تنها ۷۰۰ میلیارد تومان به این بانک تزریق کرده است.

بت شکن درباره افزایش وام مسکن مهر به ۴۰میلیون تومان گفت: براساس ابلاغیه بانک مرکزی این وام به واحدهای فعال، فروش اقساطی نشده و درحال تکمیل پرداخت می شود که تشخیص این واحدها برعهده بانک عامل است.

وی اضافه کرد: براساس توافق با وزارت راه وشهرسازی این افزایش وام به کلیه واحدها براساس پیشرفت فیزیکی پرداخت می شود.

به گفته این مقام مسئول، تاکنون ۵۴۰ هزار واحد مسکن مهرفروش اقساطی نشده اند اما تنها ۳۹۰ هزار واحد آن شامل شرایط افزایش تسهیلات می شوند زیرا ۷۰ هزار واحد آن تکمیل شده اما انشعاب ندارند؛ ۵۰ هزار واحد نیز تکمیل شده اما متقاضی ندارند؛ ضمن اینکه ۳۰ هزار واحد نیز توسط مردم تصرف شده اند اما فروش اقساطی نشدند.