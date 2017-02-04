نکوداشت استاد معروفی برگزار شد/ تجلیل از بانوی هنرمند موسیقی

به گزارش خبرنگار مهر، آیین نکوداشت استاد جواد معروفی نوازنده پیانو، آهنگساز و رهبر ارکستر فقید موسیقی کشورمان جمعه شب ۱۵ بهمن ماه با اجرای چند برنامه موسیقایی و قدردانی از افلیا پرتو نوازنده پیشکسوت پیانو در تالار وحدت تهران برپا شد.

در ابتدای این مراسم که به اجرای تک نوازی اختصاص داشت، سامان احتشامی آهنگساز و نوازنده پیانو قطعه های «خواب های طلایی» و «فانتزی ژیلا» به آهنگسازی زنده یاد جواد معروفی را برای مخاطبان اجرا کرد.

بعد از اجرای این قطعات «سوئیت آوازی کوکو» بر اساس ملودی از جواد معروفی با آهنگ و پیانوd مزدا انصاری و خوانندگی مسعود یکتا برای مخاطبان اجرا شد.

«راپسودی اصفهان» در دستگاه همایون به آهنگسازی جواد معروفی با نوازندگی پیانو پویان آزاده بخش دیگری از برنامه بود که برای حاضران در مراسم اجرا شد. در بخش تجلیل نیز ستاد برگزاری مراسم نکوداشت از مقام هنری افلیا پرتو نوازنده پیشکسوت پیانو و مدرس موسیقی قدردانی کرد.

افلیا پرتو از جمله هنرمندانی است که در رشته موزیکولوژی از هنرستان عالی موسیقی فارغ التحصیل شد. وی پس از اتمام دوران تحصیلی از دانشگاه هنر مدرک کارشناسی ارشد مدیریت امور فرهنگی موسیقی را دریافت کرد. این هنرمند تا هنگام بازنشستگی به تدریس موسیقی و نوازندگی پیانو پرداخت. وی در زمانی که در وزارت فرهنگ و هنر سابق حضور داشت سرپرست ارکستر بانوان بود که این ارکستر بزرگ از سازهای ایرانی و غربی تشکیل می شود که پرتو به عنوان نوازنده پیانو در آن حضور داشت.

در بخش دوم برنامه نیز که به اجرای ارکستر ملی مهر به رهبری ناصر ایزدی اختصاص داشت، گروه قطعات «بهانه» با شعر سیاوش کسرایی و آهنگ و تنظیم جواد معروفی، «عقرب زلف کجت» با آهنگ و شعر شیدا و تنظیم جواد معروفی به خوانندگی امیر رفعتی و «بگذار امشب پربگشایم» با شعر سیمین بهبهانی و آهنگ و تنظیم جواد معروفی و «دلم را بی خبر می بری» با شعر کاوه، تنظیم جواد معروفی و خوانندگی محمد صرفه جو را برای مخاطبان اجرا کردند.

استاد جواد معروفی سال ۱۲۹۱ در تهران به دنیا آمد. این هنرمند در سن ۱۴ سالگی وارد مدرسه عالی موسیقی شد و پس از گرفتن دیپلم، مدت ۱۰ سال نزد استاد علینقی وزیری ردیف های موسیقی ایرانی را آموخت و چندین سال نیز نزد خاراطیان موسیقی کلاسیک اروپایی را فرا گرفت.

زنده یاد جواد معروفی از بدو تاسیس رادیو ضمن همکاری با آن سازمان به عنوان نوازنده و سولیست پیانو، سرپرستی موسیقی رادیو، رهبری ارکستر گلها، تنظیم کننده آهنگ برای ارکستر و آهنگسازی برای پیانو و ارکستر را در کارنامه آن دوره از فعالیت خود دارد. این هنرمند برجسته همچنین به مدت ۳۰ سال نیز در هنرستان عالی موسیقی به تدریس موسیقی پرداخت و هنرمندان برجسته ای مانند انوشیروان روحانی، اردشیر روحانی، افلیا پرتو، مهین زرین پنجه، فریبا جواهری، مزدا انصاری، حریر شریعت زاده، سامان احتشامی، پویان آزاده و تعدادی دیگر هنرمندان را پروراند.

استاد معروفی در نواختن پیانو سبک خاص و جدیدی ابداع کرد، به این ترتیب که اصالت موسیقی ایرانی را با تکنیک قوی موسیقی غربی در هم آمیخت و این سبک به تدریج مورد توجه علاقه مندان موسیقی قرار گرفت. زنده یاد معروفی به جهت علاقه زیاد به موسیقی اصیل ایرانی، اغلب آهنگ های عارف و شیدا و همین طور آهنگ های محلی ایرانی را برای ارکستر تنظیم کرده است.

وی در بامداد روز سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۷۲ در تهران درگذشت و پیکرش در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد.

آیین نکوداشت استاد جواد معروفی نوازنده و آهنگساز پیشکسوت کشورمان به همت موسسه فرهنگی هنری «راد نو اندیش» برگزار شد.