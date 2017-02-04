به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا خدری صبح شنبه در جمع خبرنگاران از آغاز ثبت نام پذیرش حوزه علمیه برادران استان برای سال تحصیلی ۹۶-۹۷ خبر داد و گفت: با یاری خداوند متعال، مدیریت حوزه علمیه استان بوشهر از برادران واجد شرایط برای تحصیل در دوره های باند مدت و سفیران هدایت ثبت نام می کند.

مدیر حوزه علمیه استان بوشهر با اشاره به شرایط ثبت نام اظهار کرد: برخورداری از صلاحیت های اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی، اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، برخورداری از سلامت جسمی و روحی و دارا بودن حداقل تحصیلات جهت دوره های آموزشی از جمله این شرایط است.

وی دوره های تحصیل در حوزه علمیه را بلند مدت و کوتاه مدت عنوان کرد و گفت: دوره بلند مدت پایان دوره راهنمایی قدیم و یا اشتغال به تحصیل در پایه هشتم دوره اول متوسطه به شرط قبولی در امتحانات آخر سال است و در دوره سفیران هدایت داشتن دیپلم متوسطه یا اشتغال به تحصیل در سال سوم دبیرستان، به شرط قبولی در امتحانات آخر سال از شرایط آن است.

حجت الاسلام خدری بیان داشت: دواطلبان شاغل به تحصیل در صورت قبولی در آزمون، لازم است تصویر و اصل مدرک یا گواهی قبولی معدل دار(کارنامه) آخرین سال تحصیلی خود را هنگام تشکیل پرونده ارائه دهند.

مدیر حوزه علمیه استان بوشهر با بیان اینکه طلاب برای ورود به حوزه باید شرایط سنی را مد نظر داشته باشند گفت: داوطلبان برای اطلاع از شرایط سنی دفترچه راهنمای ثبت نام به حوزه های علمیه را در سایت معاونت آموزش حوزه های علمیه مطالعه کنند.

حجت الاسلام خدری با اشاره به برخی امتیازات داوطلبان ورود به حوزه گفت: حافظان حداقل یک ششم قرآن کریم یا نهج البلاغه و فرزندان شهدا، جانبازان، آزادگان و داوطلبان مناطق محروم از امتیاز در پذیرش برخوردار خواهند بود.

وی درباره نحوه ثبت نام اظهار داشت: ثبت نام به صورت اینترنتی از ۱۰ بهمن ۹۵ آغاز شده و تا ۱۵ فروردین سال ۹۶ ادامه دارد.

مدیر حوزه علمیه استان بوشهر زمان برگزاری آزمون را رأس ساعت ۹ روز جمعه ۲۵ فروردین سال ۹۶ در دو شهر بوشهر و کنگان عنوان کرد و گفت: داوطلبان جهت اطلاع دقیق از محل برگزاری آزمون و دریافت کارت ورود به جلسه روزهای ۲۲، ۲۳، ۲۴ فروردین ۹۶ به سایت معاونت آموزش مرکز مدیرتی حوزه های علمیه به آدرسhowzeh-qom.ir مراجعه کنند.

حجت الاسلام خدری بیان داشت: استان بوشهر دارای هشت مدرسه علمیه جهت تحصیل است که از این تعداد شش مدرسه بلند مدت و دو مدرسه کوتاه مدت(سفیران) است.