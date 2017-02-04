۴۵۰۰ میلیارد تومان در مازندران سرمایه گذاری شده است

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار پیش از ظهر شنبه در مراسم افتتاح هنرستان فنی و حرفه ای میاندرود بااشاره به هزینه بیش از چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی برای اجرای پروژه ها در استان، اظهار داشت: وجود حدود ۵۰۰ هزار دانش آموز و ۴۱ هزار نفر معلم و مدیر ظرفیت مهمی در حوزه فرهنگ آموزش در مازندران است.

وی از آموزش و پرورش به عنوان محور توسعه و زیربنای پیشرفت کشور یاد کرد و گفت: موفقیت آموزش و پرورش موجب موفقیت جامعه می شود.

وی تصریح کرد: مشارکت بنیاد برکت در مدرسه سازی در سه سال گذشته در مازندران بی نظیر بوده است و فعالیت آموزش و پرورش برپایه سند تحول می تواند کمک بزرگی به توسعه کشور کند.

استاندار مازندران ادامه داد: توسعه هنرستانهای فنی و حرفه و آموزشهای فنی و حرفه ای می تواند کمک بزرگی به اشتغال فارغ التحصیلان کند.

فلاج جلودار افزود: در سال بیش از ۷۰ هزار نفر از آموزش های فنی و حرفه ای در استان بهره مند می شوند و باید تلاش کنیم دانش آموزان را هم به سوی آموزش های فنی و حرفه ای سوق دهیم.

وی یادآور شد: در نظام مقدی جمهوری اسلامی نظام آموزشی ما متحول شده است و همه باید قدردان باشیم.

استاندار مازندران تصریح کرد: برجام هم از افتخارات ارزشمند نظام مقدس جمهوری و این موفقیت برای نظام است و همه باید با تعامل کمک کنیم و نقاط مثبت را تقویت کنیم.