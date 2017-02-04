به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد مویدی زاده پیش از ظهر شنبه در خلال افتتاح پروژه های عمرانی سرخه به میزبانی فرهنگسرای باران این شهر با بیان اینکه همزمان با پنجمین روز از دهه مبارک فجر ۳۴پروژه با اعتباری معادل ۱۴میلیارد و ۶۵۳میلیون تومان به بهره برداری رسید، ابراز داشت: اگر بخواهیم تعداد پروژه های دهه فجر سال جاری را با سال گذشته قیاس کنیم شاهد ۲۶.۵ درصد افزایش اعتبار هستیم.

وی با بیان اینکه از مجموع ۳۴ پروژه ۲۹ پروژه عمرانی با اعتبار هفت میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان با مشارکت ۱۰ دستگاه اجرایی به بهره برداری خواهد رسید، افزود: پنج پروژه اقتصادی نیز با اعتبار شش میلیارد و ۸۵۲ میلیون تومان افتتاح می شود که در مجموع با افتتاح این پروژه ها ۴۸ شغل در شهرستان ایجاد شده است.

فرماندار سرخه با بیان اینکه دو پروژه کلنگ زنی طی دهه فجر انجام شد، ابراز داشت: دو پروژه تصفیه خانه آب سرخه با اعتبار سه میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان کلنگ زنی شد که در هفته دولت سال آینده به بهره برداری خواهد رسید و امیدواریم با افتتاح این مجموعه کیفیت آب شرب منطقه در کوتاه مدت بهتر شود ولی در دراز مدت مشکل تامین آب باید از سرچشمه های البرز مورد بررسی قرار گیرد.

مویدی زاده ادامه داد:تعدادی پروژه نیز در دستور کار قرار دارد که در لیست گنجانده نشده که با بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی به ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز دارند و سه پروژه نیز با اعتبار ۲۶ میلیارد تومان از جمله طرح های اقتصادی بود که کلنگ زنی شد.

وی افزود: از ابتدای دولت تدبیر و امید ۱۰۶ میلیارد و ۶۲۲ میلیون تومان در پروژه های عمرانی و اقتصادی سرخه توسط ۲۳ دستگاه اجرایی و بخش خصوصی به بهره برداری رسیده است.