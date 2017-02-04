۸۳۰۳ پروژه دولت تدبیر و امید در گلستان افتتاح و کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو در مراسم افتتاح متمرکز پروژه‌های دهه فجر گرگان که صبح شنبه در جامعه القرآن این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: یکی از نمایش‌های قدرت قرآنی، انقلاب امام خمینی (ره) و دهه فجر بوده و این پیروزی غیر از قدرت قرآن به دست نیامده است.

وی افزود: امام خمینی (ره) با رمز و راز قرآن این انقلاب را ایجاد کرد و حتی ارائه خدمت توسط مسئولین هم برای قرآن است.

استاندار گلستان با بیان اینکه هشت هزار و ۳۰۳ پروژه در دولت تدبیر و امید در استان افتتاح و کلنگ زنی شد، تصریح کرد: از این تعداد هفت هزار و ۷۰۵ پروژه افتتاح و ۵۹۸ پروژه کلنگ زنی شده است.

صادقلو ادامه داد: در سه سال و نیم اخیر سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در استان گلستان اجرایی شده و هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز در دست اجرا قرار دارد.

وی افزود: اگر پروژه‌هایی افتتاح و به بهره برداری رسید، باز هم برای قرآن بوده، زیرا جوهره حکومت خدمت به مردم است.

استاندار گلستان خاطرنشان کرد: این خدمات ناچیزی در قبال بزرگی ملت است و ما باید بدانیم که به ملت خودمان بدهکار هستیم.

صادقلو تصریح کرد: خدمت به مردم توفیق بوده و منت نیست و باید توام با صدق الهی و صدق نیت باشد.

وی یادآور شد: امیدواریم با عنایت خداوند در مسیر خدمت به مردم قدم برداریم و روش ما قرآنی و استنباط قرآن باشد.