آخرین جزئیات اجرای توافق دولت کلمبیا و شورشیان فارک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرنسالاتینا، مسئولان هیأت نظارت بر توافق صلح میان دولت کلمبیا و گروه شورشیان مسلح فارک در این کشور اعلام کردند که تاکنون بیش از ۸۰ درصد اعضای این گروه به منظور تحویل سلاح های خود به مناطق تعیین شده در متن توافق مراجعه کرده اند.

یکی از مسئولان هیات نظارت بر توافق میان دولت کلمبیا و فارک که نخواست نامش فاش شود، با اعلام اینکه ۳۰ منطقه از ۳۶ منطقه تعیین شده در توافق، همکاری خود را برای تحویل سلاح اعلام کرده اند، گفت: تاکنون نزدیک به پنج هزار زن و مرد عضو گروه شورشیان مسلح فارک به این مناطق مراجعه کرده اند و به نظر می رسد حدود هزار و ۳۰۰ نفر دیگر از این گروه نیز تا قبل از دوشنبه برای تحویل سلاح های خود به این مناطق بیایند.

وی افزود که اعضای گروه شورشیان مسلح فارک پس از تحویل سلاح ها، آمادگی خود را برای برداشتن گام های اولیه در راستای آغاز یک زندگی شهری و به دور از خشونت اعلام کردند.

مسئولان هیأت نظارت بر توافق صلح میان دولت کلمبیا و گروه شورشیان مسلح فارک اعلام کردند که نقل و انتقال اعضا و سلاح های این گروه بدون هیچگونه تاخیر یا مشکلی انجام شد.

مقامات دولت کلمبیا و رهبران گروه شورشیان مسلح فارک سه شنبه برای بررسی نتیجه و رای هیأت ناظر بر انجام توافق دو طرف، با یکدیگر دیدار می کنند.

«خوان مانوئل سانتوس» رئیس جمهوری کلمبیا و «تیمولئون خیمنز» رهبر گروه شورشیان مسلح فارک در ۲۴ نوامبر به توافقی دست پیدا کردند که به موجب آن درگیری میان دو طرف در این کشور پس از سالها پایان یافت.