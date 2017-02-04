خط۳مترو تاپایان سال تکمیل میشود/افتتاح ایستگاه میدان ولیعصر بزودی

به گزارش خبرنگار مهر، هابیل درویشی در حاشیه بهره برداری از ایستگاه متروی هروی در خط ٣ مترو تهران ضمن گرامیداشت ایام مبارک دهه فجر گفت: انقلاب اسلامی به راحتی به دست نیامده خون های زیادی به پای انقلاب و نظام اسلامی ریخته شده است. یک روزی جهاد در جبهه جنگ بود اما امروز جهاد در میدان کار و تلاش صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه پیش از این اعلام کرده بودیم بیش از ٢٠ هزار نفر در مترو کار می کنند ، تصریح کرد : با توجه به اینکه کار از ٢ شیفت به ٣ شیفت رسیده است، اکنون نزدیک به ٣٠ هزار نفر در زیر زمین عملیات و در ساخت مترو دست دارند تا مطابق وعده ای که داده ایم تا پایان این دوره مدیریت شهری ١٠٠ کیلومتر مترو تحویل شهروندان دهیم.

درویشی با تاکید بر اینکه ساخت ١٠٠ کیلومتر مترو در ٣ خط به طور همزمان اقدام راحتی نیست، گفت: به مدد اینترنت و سرچ اینترنتی می توان به راحتی مقایسه ای در خصوص ساخت مترو در دنیا با تهران داشت.

به گفته وی قیمت تمام شده ساخت مترو در تهران در مقایسه با سایر کشورهای دنیا کمترین قیمت تمام شده است، به طوری که با تکیه بر توان مهندسان داخلی و نیروی کار و دانش بومی در مقایسه با کشورهای غربی ٧ تا ١٠ برابر پایین تر است.

وی از حمایت های شهردار تهران از ساخت مترو تشکر کرد و گفت: ماهی ٢٠٠ میلیارد تومان هزینه برای مترو پرداخت می شود این در حالیست که این بودجه به سختی تامین می شود اما به رغم همه مشکلات چرخ مترو همچنان با سرعت پیش می رود.

وی با ذکر حکایتی از لقمان خاطرنشان کرد: لقمان ، غلامش را به شهر فرستاد تا غذایی فراهم کند ، غلام گفت ما که تنها پول نان و کشک داریم ، رفت و با نان و کره برگشت ، لقمان پرسید کره را از کجا اوردی گفت، قیمت کشک و کره در این شهر یکی است ، حکایت ما هم اینطور است که هرچه با شرایط سخت تر کار می کنیم ، تاوان و پاسخ بیشتری باید بدهیم.

درویش تصریح کرد: اگر اعتقاد به جهاد و روحیه ایثار و شهادت مدیران و کارگران مترو نباشد توجیه دیگری برای کار کردن در شرایط سخت مترو وجود ندارد. چرا که برایشان نه منفعت اقتصادی دارد و نه منفعت اجتماعی ، اما بطور حتم با همین روحیه جهادی ١٠٠ کیلومتر متروی در دست ساخت را به بهره برداری خواهیم رساند گرچه معتقدم این کار ، کاری ٢٠ ساله است.

مدیرعامل شرکت متروی تهران با اشاره به اینکه هر ایستگاه مترو١٣٠ میلیارد تومان هزینه دارد، گفت: پرونده خط ٣ مترو در اینده ای نزدیک و با بهره برداری از ایستگاه های باقیمانده بسته خواهد شد.

وی با اشاره به بهره برداری از بزرگترین میدان شهر (میدان ولیعصر ) با ٧ طبقه و ٤٧ هزار متر ساختمان تصریح کرد: کار بزرگ ١٠٠ کیلومتر مترو نیز در حال احداث است که تا پایان دوره مدیریت شهری به اتمام می رسد.