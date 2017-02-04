میانگین بارش کرمان به ۲۹ میلیمتر رسید

حمیده حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر از خروج سامانه بارشی از استان کرمان خبر داد و اظهار کرد: رابر با ۲۵ میلیمتر بارش و بافت با ۲۱ میلیمتر بارش در صدر بارندگی های سه روز اخیر استان کرمان قرار دارند.

حبیبی ادامه داد: بارش در مناطق سردسیر و کوهستانی به صورت برف بود اما در برخی مناطق نظیر بم که دارای اقلیم متفاوت هستند شاهد بارش برف بودیم.

وی با اشاره به کاهش محسوس دما با خروج سامانه بارشی از استان کرمان اظهار کرد: کمترین دما با ۱۶ درجه زیر صفر مربوط به لاله زار است.

حبیبی کمینه دمای ثبت شده در شهر کرمان را هشت درجه زیر صفر عنوان و تصریح کرد: کهنوج با دمای ۱۳ درجه بالای صفر گرمترین منطقه استان بوده است.

رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی استان کرمان گفت: روند کاهشی دما تا فردا ادامه دارد و از فردا بعدازظهر به تدریج شاهد روند افزایشی دمای هوا در سطح استان خواهیم بود.

حبیبی با بیان اینکه در روزهای آینده آسمان صاف تا کمی ابری خواهد بود و پدیده جوی خاصی مورد انتظار نیست، افزود: پیش بینی می شود در روز دوشنبه شاهد ناپایداری های ضعیف و بارندگی در ارتفاعات شمالی استان کرمان باشیم.

وی از کاهش ۶۳ درصدی بارندگی ها در سال جاری خبر داد و گفت: میانگین بارندگی در سال جاری ۲۹ میلیمتر است که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۷۹ میلیمتر بوده است.