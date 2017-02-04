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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۲۲

مدیرکل استاندارد خراسان شمالی:

۱۶۸ مورد تذکر و اخطار به واحدهای تولیدی خراسان شمالی داده شد

۱۶۸ مورد تذکر و اخطار به واحدهای تولیدی خراسان شمالی داده شد

بجنورد- مدیرکل استاندارد خراسان شمالی گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۶۸ مورد تذکر و اخطار به واحدهای تولیدی استان داده‌شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد خراسان شمالی، فهیمه مهمان‌نواز اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۶۶ مورد تذکر و ۱۰۲ مورد اخطار به واحدهای تولیدی استان داده‌شده است.

وی افزود: طی این مدت ۱۶ پرونده اعلام‌جرم به دلیل نداشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد، جعل علامت استاندارد و فک پلمپ برای رسیدگی به محاکم صالحه ارسال شد.

مدیرکل استاندارد استان بابیان اینکه به‌منظور احقاق حقوق مصرف‌کننده واحدهای تولیدی باید برخی موارد را رعایت کنند، تصریح کرد: تمامی تولیدکنندگان ملزم به درج دقیق مشخصات ازجمله آدرس محل تولید بر روی محصولات و فرآورده‌های مشمول استاندارد هستند و در غیر این صورت تخلف محسوب و به توقیف کالا منجر می‌شود.

کد مطلب 3896449

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