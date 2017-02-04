به گزارش خبرگزاری مهر، هفدهم بهمن‌ماه ۱۳۹۲ آیت‌الله سید محمدباقر موحد ابطحی در ۸۷ سالگی به لقاءالله پیوست و پس از اقامه نماز توسط آیت‌الله وحید خراسانی،‌ در شهر مقدس قم تدفین شد.

آیت‌الله ابطحی از شاگردان حضرات آیات بروجردی، کوه‌کمره‌ای، گلپایگانی، خوانساری، اراکی، محقق یزدی، علامه طباطبایی و امام خمینی(ره) بود و مدرسه و مرکز پژوهشی «الامام المهدی» را در قم تأسیس کرد.

از مشهورترین تألیفات این عالم ربانی می‌توان به کتاب «الصحیفه الرضویه الجامعه» مشتمل بر دعاهای امام علی‌بن موسی‌الرضا(ع) اشاره کرد که به همت دبیرخانه‌ دائمی جشنواره بین‌المللی امام رضا(ع) با ترجمه فارسی سیدعدنان لاجوردی چاپ و منتشر شده است. این کتاب در اردیبهشت ۱۳۹۱ با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت در بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران رونمایی شد.

از دیگر آثار آیت‌الله ابطحی می‌توان به «الصحیفة العلویة الجامعة (۷۰۰ دعا از امام علی علیه السلام)»، «صحیفه امام صادق علیه السلام» و «الصحیفه السجادیه الجامعه» اشاره کرد. این کتاب دربردارنده ۲۷۰ دعا و نیایش از امام سجاد علیه السلام است، در حالی که صحیفه سجادیه‌ای که از قبل موجود بوده، ۵۴ دعا دارد. بنابراین آیت‌الله ابطحی را می‌توان آخرین راوی در شجره‌نامه راویان صحیفه سجادیه دانست. جالب اینکه وقتی کتاب مذکور به دست حافظ اسد می‌رسد، دستور می دهد که دعاهای ماه رمضان را از این صحیفه انتخاب کنند و کنگره‌ای هم برای شناخت امام سجاد(ع) در سوریه برگزار می‌شود.

شفاگرفته از ابوفاضل(ع)

حجت‌الاسلام سیدحسین موحد ابطحی برادر آیت‌الله سید محمدباقر موحد ابطحی درباره برادر خود می‌گوید: پدر ما، هفت فرزند داشتند که آسید محمدباقر ابطحی فرزند بزرگتر ایشان بود. آسید محمد باقر وقتی به دنیا می‌آیند در کودکی مریض می‌شوند، مادرم همان موقع در عالم رؤیا حضرت قمر بنی هاشم(ع) را می‌بینند که می‌فرمایند ما فرزند شما را شفا دادیم، ولی ایشان تا آخر عمر برای عزای برادرم امام حسین(ع) مشکی بپوشد. لذا آیت‌الله سید محمدباقر ابطحی تا آخر عمر ماه محرم و صفر قبا یا لباسشان مشکی بود. ایشان تا زمانی که زنده بودند دوست نداشتند که نامشان به همراه القاب روی کتاب‌ها باشد، بنابراین تنها نامشان را بر روی کتاب‌ها می‌نوشتند.

بازخوانی پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب

پس از رحلت آیت‌الله ابطحی، رهبر معظم انقلاب، رئیس‌جمهور و رئیس مجلس با صدور پیام‌هایی جداگانه درگذشت این عالم ربانی را تسلیت گفتند.

متن پیام رهبر معظم انقلاب بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

درگذشت عالم ربانی مرحوم آیت‌الله آقای حاج سیّدمحمّدباقر موحد ابطحی اصفهانی رحمه‌الله‌علیه را به بازماندگان آن مرحوم و خاندان محترم ابطحی و به عموم ارادتمندان و مستفیدان از مقام علمی ایشان تسلیت عرض می‌کنم. این عالم بزرگوار، فقیهی جامع و متبّع و متعبّد و از پرورش‌یافتگان مکتب علمی مرجع بزرگ شیعه مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی اعلی‌الله‌مقامه و منشاء آثار و برکات متعدد بودند و فقدان ایشان موجب تأسّف آشنایان به مقامات علمی و معنوی آن بزرگوار است.

از خداوند متعال علوّ درجات و حشر با اولیائش را برای آن مرحوم مسألت می‌نمایم.

سیّدعلی خامنه‌ای

۱۷/بهمن ماه/۱۳۹۲