به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری صبح شنبه در آئین افتتاح وزه علمیه خواهران در عسلویه اظهار داشت: نظام جمهوری اسلامی نظامی است که در سراسر عالم شناخته شده و در معادلات جهانی و منطقهای تاثیر گذار است.
وی اضافه کرد: دستاوردهای نظام در ابعاد مادی و معنوی بسیار است که قابل شمارش و قابل مقایسه با دوران قبل از انقلاب نیست؛ تقویت خود اتکایی، عزت و سربلندی و خودباوری مردم از ویژگیهای برجسته انقلاب اسلامی است.
فرماندار عسلویه، تاسیس و راهاندازی حوزههای علمیه بهویژه حوزه علمیه خواهران را از نعمات و برکات نظام اسلامی دانست.
وی افزود: حوزه علمیه خواهران در عسلویه علاوه بر اینکه در زمینه آموزش و فراگیری علوم دینی تاثیر گذار است، در حوزه مسائل اجتماعی نیز نقش به سزایی در قوام و دوام خانوادهها دارد.
نادری تصریح کرد: به دنبال تقویت فعالیتهای اجتماعی در شهرستان به ویژه در زمینه مشاوره خانوادگی و آگاهی بخشی به خانوادهها هستیم.
وی، آگاهی بخشی به مردم در چارچوب حقوق شهروندی را خواستار شد و افزود: حقوق شهروندی مطابق با قانون اساسی است که باعث میشود مردم با حقوق خود بیشتر آشنا شوند و در نتیجه کشمکشها کمتر میشود و مسئولان نیز پاسخگو تر میشوند.
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