۱۷۵ تن شن و نمک برای بازکردن معابر برفی بیرجند مصرف شد

موسی میرزایی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: باتوجه به بارش های برف و باران، تاکنون اقدامات خوبی از سوی شهرداری بیرجند برای خدمت رسانی به شهروندان انجام شده است.

وی بیان کرد: از ساعت ۱۴ روز گذشته عملیات برف روبی و باز کردن معابر توسط نیروهای شهرداری و آتش نشانی بیرجند آغاز شد.

میرزایی ادامه داد: در این راستا دو دستگاه لودر، دو دستگاه برف روب، یک دستگاه تراکتور بیل تخت و ماشین پخش کننده نمک و ۲۵ خودرو سبک و سنگین برای امداد رسانی مشغول به کار بودند.

خدمات رسانی ۶۰ آتش نشان در سطح بیرجند

رئیس ستاد بحران شهرداری بیرجند بیان کرد: همچنین ۱۵۰ نیروی خدمات شهری عملیات ماسه ریزی را انجام داده اند.

وی بیان کرد: ۴۰ نیروی آتش نشان نیز خدمات امدادی را در سطح شهر برای شهروندان انجام داده اند.

میرزایی با اشاره به بارش سنگین برف شب گذشته، اظهار کرد: از ساعت ۱۲ تا یک و ۳۰ دقیقه شب گذشته، عملیات بازکردن معابر انجام شده است.

وی ادامه داد: خیابان های بهشتی، مفتح، ۲۰ متری دوم، میدان امام (ره)، صیاد شیرازی، ناصری، جمهوری، انقلاب، امامت، توحید، منتظری، فاطمیه، ۱۷ شهریور و اما رضا (ع) را باز کرده ایم.

رئیس ستاد بحران شهرداری بیرجند ادامه داد: طی شب گذشته ۱۵۷ تن شن و نمک برای باز کردن معابر بیرجند مصرف شده است.

استقرار دو دستگاه آتش نشانی در بند دره

میرزایی با بیان اینکه از ساعت پنج صبح روز جاری دوباره عملیات شن و نمک پاشی را آغاز کردیم، اظهار کرد: ۷۰ دستگاه نیسان و ۲۵ خاور نیز شن و نمک لازم را در سطح شهر پاشیده اند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تمامی معابر سطح شهرستان بیرجند باز هستند، گفت: از ساعت ۱۰ روز جاری، عملیات برف روبی و باز کردن خیابان های فرعی بیرجند را آغاز کرده ایم.

میرزایی ادامه داد: از مردم خواستاریم فقط برای انجام کارهای ضروری به داخل شهر مراجعه کنند تا برخی خطرات احتمالی پیش نیاید.

وی با بیان اینکه همچنین شهروندان از رفتن به بند دره خودداری کنند، گفت: در حال حاضر دو دستگاه آتش نشانی در این منطقه مستقر شده است.