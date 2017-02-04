معادلات سیاسی دنیا برهم خورده است/نقش آفرینی انقلاب اسلامی درجهان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد ذوالقدر صبح شنبه در همایش بسیج ادارات شهرستان ورامین در سالن شهرداری با گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران نقش خود را در جهان انجام داده است.

جانشین سپاه تهران بزرگ با تأکید بر تأثیر انقلاب اسلامی ایران در ابعاد مختلف افزود: انقلاب اسلامی یک دگرگونی در جهان هستی به وجود آورد.

وی در ادامه با تجلیل از نقش مردم ورامین در دفاع از ارزش های انقلاب اسلامی ادامه داد: شهرستان ورامین از پیشکسوتان انتظار محسوب می شود و از ابتدای نهضت اسلامی تاکنون به رسالت و وظیفه خود عمل کرده است.

جانشین سپاه محمد رسول الله(ص) تهران بیان داشت: کلام کفن پوشان ورامینی از کودکی در ذهن من باقی مانده و امروز نیز یاد و خاطره شهدای ورامین در اذهان زنده و جاویدان است.

سردار ذوالقدر با اشاره به این نکته که شهدا زنده هستند، تأکید کرد: شهید زنده و آثار شهدا جاویدان است و باید با همه توان و ظرفیت پاسدار ارزش ها و اصول انقلاب اسلامی ایران باشیم.

جانشین سپاه محمد رسول الله(ص) بیان داشت: امروز نام ورامین با امام و انقلاب عجین شده است و باید از نقش مردم این منطقه در دفاع از ارزش های انقلاب اسلامی تجلیل کرد.

ذوالقدر با اشاره به آمادگی جوانان این مرز و بوم برای دفاع از ارزش های انقلاب اسلامی متذکر شد: جوانان ما اگر سختی و دشواری به انقلاب و نظام اسلامی تحمیل شود، از گذشتگان خود بهتر عمل می کنند و این مهم را در دفاع از حریم اهل بیت ثابت کردند.

جانشین سپاه محمد رسول الله(ص) با اشاره به این نکته آمریکا دست و پای آخر خود را می زند، افزود: سقوط آمریکا نزدیک بوده و باید دانست که معادلات سیاسی دنیا بر هم خورده است.

وی با اشاره به درس ها و آموخته های امام راحل بیان داشت: امام راحل وحدت و انسجام را به ما آموخت و باید از اندیشه های امام خمینی(ره) درس های اساسی را گرفت.