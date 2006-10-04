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۱۲ مهر ۱۳۸۵، ۱۴:۰۳

طي نيمه اول سال‌جاري؛

شركت‌هاي خودرو ساز 490 هزار دستگاه خودرو توليد كردند

دفتر صنايع ماشين سازي و نيرو محركه وزارت صنايع و معادن اعلام كرد: طي شش ماهه اول سال تعداد 490 هزار و 789 دستگاه خودرو در كشور توليد شد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 5 درصد افزايش يافته است.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي وزارت صنايع ومعادن، تا آخر شهريور ماه سال جاري تعداد 411 هزار و 505 دستگاه سواري، 66 هزار و 74 دستگاه وانت، يك هزار و 572 دستگاه خودروي دو ديفرانسيلي، 477 دستگاه ون، 6 دستگاه آمبولانس، 579 دستگاه ميني بوس، يك هزار و 504 دستگاه اتوبوس و 9 هزار و 72 دستگاه كاميون در كارخانجات خودروسازي كشور توليد شد.

بر اساس اين گزارش، بيشترين ميزان توليد خودرو طي اين مدت به ترتيب 200 هزار و 520 دستگاه انواع پرايد نسيم و صبا، 60 هزار و 333 دستگاه پژو 405 انژكتوري، 40 هزار و 291 دستگاه وانت پيكان، 32 هزار و 311 دستگاه پژو 206 و 31 هزار و 838 دستگاه پژو آر دي انژكتوري بوده است.

اين گزارش مي افزايد: طي شهريور ماه سال جاري تعداد 77 هزار و 206 دستگاه خودرو توليد شده است. گفتني است توليد خودرو در گروه وانت 41 درصد، اتوبوس 27 درصد و سواري 3 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نشان مي دهد.

کد مطلب 389646

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