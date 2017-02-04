ورود سه کود جدید به سبد مصرفی کشاورزان

به گزارش خبرنگار مهر، یزدان سیف در نشستی خبری که به مناسبت دهه فجر برگزار شد، اظهار داشت: تا پایان سال جاری صددرصد سهام شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برای واگذاری به بخش خصوصی در فرابورس عرضه می شود.

وی افزود: سهام این شرکت بصورت بلوکی عرضه خواهد شد.

سیف با بیان اینکه این واگذاری با شرایط ترجیحی بسیار خوبی انجام می شود، اضافه کرد: ۱۰ درصد سهام شرکت به صورت پیش پرداخت اخذ می شود و مابقی آن به شکل تقسیط هشت ماهه خواهد بود. ضمن اینکه هدف دولت از این واگذاری فروش زمین و ساختمان نیست بلکه واگذاری ماموریت به بخش خصوصی و حفظ یک ساختار ۹۰ ساله است.

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با بیان اینکه این شرکت تا پایان سال ۹۴، هزار و ۷۳۴ میلیارد تومان یارانه حسابرسی شده از دولت طلبکار است، افزود: ۴۲۵ میلیارد تومان بدهی شرکت خدماتی حمایتی کشاورزی به پتروشیمی ها با مطالبات ما از دولت تهاتر شده و در حال حاضر ما حدود ۶۰۰ میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار هستیم.

وی با بیان اینکه مکاتباتی برای تسویه بدهی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به بانک مرکزی در حال انجام است، گفت: در یک ماه آینده این بدهی تعیین تکلیف خواهد شد و پس از آن، شرکت خدمات حمایتی آماده واگذاری به بخش خصوصی خواهد بود.

سیف با اشاره به اینکه وزیر جهاد کشاورزی سه شرط را برای واگذاری شرکت خدمات حمایتی تعیین کرده است، افزود: حفظ برند و یکپارچگی زنجیره تامین، خروج شرکت خدمات حمایتی از حوزه سخت افزاری و توسعه نرم افزاری و حفظ قدرت چانه زنی بخش کشاورزی در برابر تولیدکنندگان داخلی و خارجی با کاهش قیمت تمام شده نهاده‌ها، سه شرطی است که وزیر جهاد کشاورزی برای واگذاری شرکت خدمات حمایتی تعیین کرده است.

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود به دستاوردهای این شرکت در حوزه تولید اشاره کرد و اظهار داشت: در این راستا ما کارگروهی متشکل از شرکت های پتروشیمی، واحدهای تولیدی، کارشناسانی از بخش خصوصی و معاونت فنی شرکت خدمات حمایتی تشکیل داده ایم و جلسات متعددی در زمینه افزایش تکنولوژی تولید برگزار کردیم.

وی با بیان اینکه سه کود ازته بسیار مفید در حال اضافه شدن به سبد کودی کشور است، گفت: ما به زودی با همکاری پتروشیمی شیراز، کود اوره نیترات آمونیوم را وارد چرخه مصرف خواهیم کرد. ضمن اینکه طراحی تولید کود اوره با پوشش گوگردی به اتمام رسیده و شرکت پتروشیمی خراسان پذیرفته است که این طرح را در ادامه خط تولید خود اجرایی کند.

سیف ادامه داد: این امر به تصویب هیات مدیره رسیده و از طریق فاینانس با همکاری شرکت های بزرگ دنیا در دست اجراست که امیدوار هستیم به زودی عملیاتی شود.

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اضافه کرد: کود دیگری که قرار است به سبد مصرف ما افزوده شود کود نیترات آمونیوم کلسیم است که مذاکرات آن انجام شده و ما امیدواریم این کود نیز به زودی در سبد مصرفی کشور قرار بگیرد.

سیف با بیان اینکه طی دو سال اخیر ۲۰۰ هزار تن ظرفیت تولید داخل در حوزه های کودهای فسفاته و پتاسه جایگزین واردات شده است، ادامه داد: تفاهم نامه ای با اتحادیه تولیدکنندگان کودهای کشاورزی منعقد شده که بر این اساس هر چه میزان تولید آنها افزایش پیدا کند ما میزان واردات را کاهش می دهیم.

برگزاری کلاس های آموزشی و ترویجی برای ۱۲۰۰ کشاورز پیشرو

سیف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه ما معتقدیم ورود دانش به بخش کشاورزی باعث افزایش بهره وری نهاده ها و کاهش قیمت تمام شده محصولات می شود افزود: طی سال گذشته در حوزه آموزش برای حدود ۱۲۰۰ نفر کشاورز پیشرو در بخش کشاورزی آموزش حضوری و کلاسی برگزار کردیم و حدود ۲۰ هزار نفر/ساعت آموزش در حوزه مصرف نهاده ها به کشاورزان ارائه شد ضمن اینکه ۲۰۱ میلیون بروشور در زمینه معرفی و نحوه مصرف انواع کودها چاپ و منتشر شد.

به گفته سیف، حدود ۷۰ میلیون پیامک برای بهره برداران بخش کشاورزی ظرف سال گذشته ارسال شده که ۲۰ درصد آن به منظور اطلاع رسانی و ۸۰ درصد آن به منظور آموزش و ترویج بوده است.

وی همچنین از سامانه ۱۵۵۹ به عنوان خط ارتباطی بخش بهره برداران بخش کشاورزی با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی نام برد و افزود: باشگاه کشاورزان ایران که از اردیبهشت و خرداد ماه سال جاری در قزوین راه اندازی شده بود در حال حاضر در ۳۱ استان کشور مستقر شده و پاسخگوی کشاورزان است.

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بحث کنترل کیفیت نهاده ها را مورد اشاره قرار داد و اضافه کرد: در حوزه کنترل کیفیت نهاده ها در سطح بازار وزارت جهاد کشاورزی بحث ثبت کودی را به عنوان یکی از روش های استانداردسازی به اجرا درآورده که در این راستا در سطح استان ها تیم های نظارتی و کنترل شکل گرفته است.

سیف ادامه داد: ظرف ۱۰ ماه گذشته ما حدود ۱۴۴۵ نمونه کودهای کشاورزی، حدود ۹۳۰ نمونه بذر و حدود ۴۳۰ نمونه سموم دفع آفات نباتی را در حوزه کارکردی خودمان نمونه برداری و آزمایش کردیم تا با کنترل آنها سلامت این محصولات را ارتقا دهیم.

تامین دو میلیون تن انواع کود کشاورزی در سال جاری

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با اشاره به اینکه سال گذشته حدود یک میلیون و ۷۵۰ هزار تن انواع کود برای بخش کشاورزی تامین شد، گفت: پیش بینی می شود این عدد امسال به حدود ۲ میلیون تن افزایش پیدا کند که بالغ بر ۵۰۰ هزار تن آن انواع کودهای فسفات و پتاس است که از این میزان ۱۷۵ هزار تن آن تولید داخل است.

به گفته سیف، این عدد در سنوات گذشته حدود ۵ درصد بوده در سال جاری نزدیک به ۳۵ درصد افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه در حوزه کودهای ازته اولین قدم افزایش تنوع بوده است، اظهار داشت: در سال ۹۴ ما حدود ۸۸۰ هزار تن انواع کودهای ازته برای بخش کشاورزی تامین کردیم که امروز این عدد به یک میلیون و ۲۱۷ هزار تن انواع کودهای ازته رسیده است.

به گفته این مقام مسئول شرکت خدمات حمایتی در حوزه کودهای کشاورزی با حدود ۴۰ شرکت غیر از شرکت های پتروشیمی قرار دارد که تعداد این شرکت ها با احتساب پتروشیمی ها به ۴۵ می رسد.

کاهش ۵۱ درصدی بارندگی در چهار ماهه اول سال زراعی جاری

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با بیان اینکه در ۴ ماهه اول سال زراعی جاری (از مهر تا دی ۹۵) میزان بارندگی از ۱۳۱ میلیمتر در سال ۹۴ به ۶۳.۹ میلیمتر رسید گفت: بنابراین ما ۵۱ درصد کاهش بارندگی طی این مدت داشتیم که در این شرایط بهترین راهکار برای حفظ عملکرد کشاورزان تغییر ترکیب نهاده های کشاورزی و استفاده بهینه از کودهای کشاورزی است.

سیف با بیان اینکه در ده ماهه امسال فروش نهاده های شرکت خدمات حمایت کشاورزی ۱۱ درصد رشد داشته، افزود: در ۴ ماه اول سال زراعی جاری ما ۸ درصد رشد را در این زمینه تجربه کرده ایم که با توجه به شتاب بارندگی در ماه های بهمن و اسفند امسال فکر می کنیم کاهش های چهار ماهه جبران شود و بین ۱۱ تا ۱۲ درصد در سال جاری فروش نهاده های ما افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه شرکت خدمات حمایتی طی ده ماهه امسال یک میلیون و ۳۹۰ هزار تن نهاده فروخته است، ادامه داد: این عدد در مدت مشابه سال قبل یک میلیون و ۲۴۰ هزار تن بوده ضمن اینکه در چهار ماهه سال زراعی جاری ما حدود ۵۸۰ هزار تن انواع نهاده ها را به فروش رسانده ایم که در این زمینه نیز ۸ درصد رشد نسبت به سال گذشته داریم.

برگزاری نمایشگاه عرضه و فروش مستقیم نهال در استان البرز

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با اشاره به برگزاری اولین نمایشگاه عرضه مستقیم نهال، نشا و صنایع وابسته که سال گذشته در استان البرز (بزرگترین تولیدکننده نهال کشور) برگزار شد، گفت: امسال این نمایشگاه به صورت منسجم تر و در مکانی بهتر از هفدهم تا ۲۵ بهمن ماه در استان البرز برگزار خواهد شد.

سیف در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در بخش تامین بذور کالاهای اساسی نقش دارد، گفت: ما در بحث تامین بذور گندم، جو، کلزا، دانه های روغنی و ... بر اساس نیاز اعلامی وزارت جهاد کشاورزی اقدامات خوبی را انجام داده ایم و در سال جاری ۲۵ درصد بذور گندم و جو توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و ۷۵ درصد آن توسط بخش خصوصی تامین شده است.

اعلام قیمت کودهای کشاورزی

سیف در اظهار نظری جداگانه قیمت کودهای کشاورزی را مورد اشاره قرار داد و افزود: در حال حاضر قیمت هر کیسه ۵۰ کیلوگرمی کود دی آمونیاک فسفات در محل روستا تحویل به کشاورز که قبلا ۱۰۹ هزار تومان تعیین شده بود به ۱۰۰ هزار تومان کاهش یافته است. ضمن اینکه هم اکنون قیمت هر کیسه ۵۰ کیلوگرمی کود سوپر فسفات ساده و سوپر فسفات تریپل در محل روستا تحویل به کشاورز به ترتیب ۲۴ و ۵۵ هزار تومان است.

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی همچنین قیمت هر کیسه ۵۰ کیلوگرمی کود سولفات پتاسیم در محل روستا تحویل به کشاورز را ۷۵ هزار تومان و قیمت کیسه های ۹ کیلوگرمی این نوع کود را ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: قیمت هر کیسه ۵۰ کیلوگرمی کود کلرید پتاسیم در محل روستا تحویل به کشاورز ۳۵ هزار تومان و هر کیسه ۵۰ کیلوگرمی کود اوره ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان است.