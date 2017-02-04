اپل ساخت آیفون را در هند آغاز می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از بلومبرگ فارسی، Priyank Kharge که وزیر فناوری اطلاعات ایالت کارناتاکارای کشور هند محسوب می‌شود جزئیات جدیدی از طرح بزرگ اپل را اعلام کرده است.



حالا دیگر تصمیم اپل قطعی شده است و با تایید Priyank Kharge پروژه‌ ساخت و مونتاژ آیفون‌های این کمپانی در شهر بنگلور این ایالات که به نوعی پایتخت تکنولوژی کشور هند محسوب می‌شود، از اواخر ماه آوریل (اوایل اردیبهشت) به طور رسمی آغاز خواهد شد.



Kharge اعلام کرده است که تمام دیوایس‌ها و آیفون‌های اپل که داخل شهر بنگلور تولید می‌شوند، برای بازار داخلی این کشور مورد استفاده قرار خواهند گرفت.



همچنین او تاکید کرده که مقامات رسمی و ایالت کارناتاکارا نیز برای گسترش فعالیت‌ها و همکاری اپل با دیگر تولیدکنندگان داخلی به این کمپانی کمک خواهند کرد.

این مقام رسمی از ورود اپل به خاک این کشور بسیار خوشحال است و آن را مایه‌ رشد تکنولوژی و رونق گرفتن بازار قطعات این ایالت هندی می‌داند.

اپل برای ماه های متوالی در حال رایزنی با مقامات هندی بوده است و ظاهراً بالاخره توانسته به توافقی با آنها برسد. گفته می شود که این کمپانی، از دولت هند خواسته تا به مدت ۱۵ سال، آن را از پرداخت مالیات معاف کند اما رایزنی در این باره هنوز به پایان نرسیده است.

اپل به دو دلیل سهم بسیار کمی در بازار گوشی‌های هوشمند فروخته شده در کشور هند دارد:

اول این که کاربران این کشور عموما دارای توان اقتصادی پایینی هستند و آیفون های اپل زیادی برای آنها گران به نظر می‌رسد.

دومین دلیل نیز این است که طبق قانون رسمی حمایت از تولیدکنندگان داخلی، تا زمانی که اپل تولید بخشی از اسمارت فون‌های خود را به داخل خاک این کشور منتقل نکند، نمی‌تواند به تاسیس اپل استور و خرده‌فروشی‌های رسمی اقدام کند و فروش محصولات این کمپانی در فروشگاه‌های دیگر انجام می‌گیرد.



بنابراین منطقی به نظر می‌رسد که تیم کوک و تیم مدیریت اپل به دنبال این باشند که هرچه سریع‌تر وارد بازار هند شوند و با اجرای طرح‌های تبلیغاتی و برنامه‌های ویژه در این کشور، کاربران هندی را برای خرید محصولات خود ترغیب کنند.



در سال ۲۰۱۶ اپل موفق شد که ۲.۵ میلیون واحد از آیفون‌های خود را در کشور هند به فروش برساند، اما با این حال نتوانست مقامی بهتر از دهمین برند پرفروش در بازار گوشی‌های هوشمند این کشور را به خود اختصاص دهد در حال حاضر سامسونگ و گوشی‌های اندرویدی بر بازار هند حکومت می‌کنند و مخصوصا مدل‌های ارزان‌قیمت این کمپانی‌ها طرفداران بسیار زیادی در بازار میلیاردی هند دارند.



