همایش مبارزه با سرطان در تنگستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان تنگستان، پزشک شبکه بهداشت و درمان شهرستان تنگستان در این همایش گفت: بیماری سرطان بر اثر ایجاد اختلال در روند طبیعی تقسیم سلول‌های بدن ایجاد می شود و در این حالت سلول‌های جهش یافته به‌وجود آمده عملکرد و شکل ظاهری متفاوتی با سلول‌های ظاهری خواهند داشت.

فروغ ضرابی افزود: درصورتی که این سلول جهش یافته به تکثیر خود ادامه دهد، تبدیل به تومورهای بدخیم می شود و با دست اندازی به قسمت‌های مختلف بدن، باعث اختلال درعملکرد طبیعی بدن شده وسلامتی فرد به مخاطره می افتد.

وی تاکید کرد:جهش ژنتیکی ایجاد شده در (دی‌ان‌ای) سلول اتفاق می افتد و این جهش و تغییر ژنتیکی در اثر مواجهه مکرر با عوامل جهش‌زا ازقبیل الکل و دخانیات تشدید می‌شود و از جمله راه‌های پیشگیری از سرطان اجتناب از مواجهه با عوامل خطر است.

ضرابی اضافه کرد: در حال حاضر به دلیل تغییر در سبک زندگی مردم و افزایش کم تحرکی و شیوع چاقی، عوامل خطر بیماری های غیرواگیر از جمله عوامل خطرزا در بیماری سرطان افزایش یافته و ضروری است اقداماتی برای کاهش خطرات شیوه زندگی ازجمله (اجتناب از توتون، مصرف غذاهای کم چرب و غنی از فیبر، استفاده از کرم ضد آفتاب) مورد توجه قرار گیرد.

وی از جمله عوامل موثر نیز در پیشگیری از سرطان‌ها را عدم استفاده از مشروبات الکلی و دخانیات، مصرف غذاهایی که به صورت آب‌پز تهیه می‌شود، عدم استفاده از غذاهایی که آثار سوختگی در آنها نمایان است، استفاده از سبزیجات و انواع میوه‌ها ،استفاده کمتر از گوشت قرمزو رعایت کامل توصیه های بهداشتی دانست.

در این همایش همچنین هدایا و لوح تقدیر به کارشناسان ادارات و مدیران مدارسی که همکاری خوبی دراجرای برنامه‌های بهداشتی با شبکه بهداشت ودرمان شهرستان تنگستان داشته اند تقدیم و از آنان تقدیر شد.