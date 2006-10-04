معافيت ماشين آلات خط توليد از پرداخت حقوق ورودي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي گمرك ايران، جهانشاهي با اعلام اين مطلب افزود: براساس قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي در خصوص معافيت‌ها، ماشين آلات خط توليد موضوع ماده واحده سال 59 شوراي انقلاب اسلامي ايران، به تشخيص وزارت صنايع و معادن كه توسط واحدهاي توليدي وارد شوند از پرداخت حقوق ورودي معاف است.

وي با اشاره به اينكه معافيت موضوع ماده 6 قانون امور گمركي در خصوص امضاي موافقتنامه‌هاي دولت با كشورهاي خارجي همچنان برقرار است، خاطرنشان كرد: براساس ماده 6 قانون امور گمركي در صورت امضاء موافقتنامه‌هاي بازرگاني دولت با ديگر كشورها براي كالاهاي معيني غير از آنچه كه در جدول تعرفه ضميمه كتاب مقررات صادرات و واردات مقرر شده است، حقوق ورودي تعيين مي‌شود. طبق ماده 6 قانون امور گمركي حقوق گمركي اين كالاها تا زمان اعتبار موافقتنامه‌هاي امضا شده مطابق ماخذ تعيين شده در موافقتنامه‌ها و با رعايت شرايط مقرر در آنها دريافت مي‌شود.

معاون دفتر واردات گمرك ايران اظهار داشت: معافيت بندهاي 1، 2، 4 تا 9 و 12 تا 19 ماده 37 قانون امور گمركي نيز مشمول معافيت‌هاي مصوبات مجلس شوراي اسلامي است كه شامل كالاهاي متعلق به روساي كشورهاي خارجي، كالاهاي مورد استفاده رسمي ماموريت‌هاي كنسولي، خارجي، كالاهاي ترانزيت خارجي، مرجوعي، انتقال كابوتاژ و واردات موقت مي‌باشد. اسباب سفر و اشيائ شخصي مستعمل همراه مسافر نيز در صورتي كه جنبه تجاري نداشته باشد به طور كلي از پرداخت حقوق ورودي معاف است.

جهانشاهي تصريح كرد: لوازم خانه و اشياي شخصي مستعمل ايرانيان مقيم خارج اعم از مسافر با گذرنامه عادي، خدمت و يا سياسي كه مدت اقامت آنان در خارج يك سال يا بيشتر بوده و شش ماه آخر آن متوالي باشد و لوازم خانه و اشياء مستعمل اتباع خارجه كه براي اقامت به ايران وارد مي‌شوند، بر اساس بند 6 ماده 37 قانون امور گمركي مشمول معافيت گمركي است.

وي گفت: مجلس همچنين با معافيت متن بندهاي 7، 8، 9 و 12 تا 19 ماده 37 قانون امور گمركي موافقت كرده، كه متن كامل اين بندها در قانون امورگمركي به تفصيل توضيح داده شده است.

جهانشاهي، در پايان گفت: لوازم امدادي اهدايي به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، كميته امداد امام خميني (ره) بهزيستي و صرفا اقلام عمده دفاعي كشور نيز مشمول معافيت‌هاي گمركي هستند.