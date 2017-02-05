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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۳۶

دستگاهی برای مقابله با چاقی

دستگاهی برای مقابله با چاقی

به تازگی دستگاهی برای مقابله با چاقی اپیدمیک ساخته شده که در بدن بیمار کار گذاشته می شود تا اشتهای بیمار را از بین ببرد. فرد می تواند تا پایان عمر این دستگاه را در بدنش حفظ کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، شرکت EntroMedics  دستگاهی به نام vBloc ساخته است. این دستگاه «نورو مدولاتور» (تنظیم کننده تعداد نورون های عصب) کوچک است که با جراحی در معده فرد کار گذاشته می شود. در فرایند جراحی دستگاه به طور مستقیم زیر پوست کار گذاشته می شود. دو سیم به اعصاب Vagus در معده فرد متصل می شوند. این اعصاب اطلاعات را از گوش، زبان، حلق و حنجره به مغز باز می گرداند. همچنین  یک برنامه کامپیوتری به طور بی سیم با دستگاه ارتباط برقرار می کند.

vBloc پس از کارگذاری سیگنال های مغز را تغییر می دهد. به عبارت دیگر مسیر ارتباطی میان مغز و معده را  مسدود می کند و به این ترتیب اشتهای بیمار از بین می رود.

جالب آنکه بیمار می تواند پس از جراحی به خانه خود برود و دستگاه دو تا سه هفته بعد فعال می شود. بیمار می تواند تا پایان عمر این دستگاه را در بدن خود حفظ کند.

 vBloc به وسیله یک باتری شارژی ۱۴ ساعت در روز فعال است.  به گفته پزشکان این باتری ها ۱۰ سال عمر می کنند.

کد مطلب 3896470

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