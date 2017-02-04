۵۳ میلیارد ریال وام به واحدهای کشاورزی آران و بیدگل اختصاص یافت

حسین فتاحی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این سیاست اقتصادی دولت به ۳۴ طرح تولیدی آران و بیدگل در بخش دام و طیور و صنایع کشاورزی به عنوان سرمایه در گردش و نقدینگی توسط بانک های عامل وام پرداخت کرده است.

وی تصریح کرد: برای اجرایی شدن این طرح حفظ اشتغال ۱۰۴ نفر در بخش تولیدات دام و طیور کشاورزی آران و بیدگل تامین شد.

مدیر جهاد کشاورزی آران و بیدگل ادامه داد: برای ایجاد سیستم بهینه یاب تولید در بخش کشاورزی آران و بیدگل از ابتدای سال تاکنون ۱۸۰ طرح ثبت نام شده است که از این تعداد ۱۰۲ طرح مصوب و ۳۴ طرح موفق به دریافت تسهیلات و سرمایه در گردش شده اند.

وی بودجه اختصاص یافته برای ۱۰۲ طرح مصوب را ۲۱۰ میلیارد ریال اعلام کرد که تاکنون ۵۳ میلیارد ریال آن تخصیص یافته است.

گفتنی است؛ آران و بیدگل بیش از ۱۴ هزار هکتار باغ و مزرعه دارد.