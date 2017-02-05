به گزارش خبرگزاری مهر، طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی با اشاره به تازه‌ترین تصمیم فدراسیون جهانی بسکتبال مبنی بر ایجاد تغییر در قانون پوشش سر بانوان بسکتبالیست، گفت: امروزه در بسیاری از رشته‌های ورزشی پوشش بانوان پذیرفته شده و باید تلاش شود تا این مشکل نیز در رشته بسکتبال رفع شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: باید اذعان کرد که فدراسیون بسکتبال کشورمان و سایر کشورهای مسلمان نتوانستند از فرصت دو ساله قبلی فیبا (فدراسیون جهانی بسکتبال) در این خصوص استفاده کنند و به عبارتی فرصت سوزی کردند.

وی با تاکید بر اینکه باید بازی‌های دوستانه بین بانوان بسکتبالیست‌ کشورمان با سایر تیم‌های ورزشی برگزار شود تا همگان مشاهده کنند که ورزشکاران زن مسلمان به راحتی به ورزش می‌پردازند، تصریح کرد: در این میان حتی‌ می‌توان بازی‌های دوستانه در بین کشورهای مسلمان برگزار کرد تا مسئولان فیبا متوجه شوند مشکلی برای بانوان بسکتبالیست‌ وجود ندارد.

سیاوشی شاه‌عنایتی با اشاره به اینکه فدراسیون جهانی بسکتبال تاکید بر حفظ سلامت ورزشکاران داشته و از کمیته فنی درخواست کرده تا پیشنهادهای را برای استفاده از پوشش سر ارائه دهد، افزود: در این میان فدراسیون‌های بسکتبال کشورهای مسلمان می‌توانند با تعامل با برندهای تولید لباس، مدل‌های مختلفی را به فیبا ارائه کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم ضمن یادآوری اینکه چندی پیش برندهای تولید لباس ورزشی از فرانسه به کشورمان سفر کرده بودند، اظهار کرد: می‌توان گفت که امروزه برندهای تولید لباس ورزشی توجه خاصی به تولید لباس ورزشی اسلامی دارند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: فدراسیون بسکتبال کشورمان و سایر کشورهای مسلمان باید از دیپلماسی ورزشی بهره مناسبی ببرند تا از فرصت بوجود آمده بهره کافی برده شود و شاهد حضور ورزشکاران مسلمان در میادین بین المللی باشیم.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، فدراسیون جهانی بسکتبال در تازه‌ترین تصمیم خود اجازه داده تا قانون پوشش سر بانوان بسکتبالیست تغییر کند لذا کمیته فنی باید تا ماه می (اردیبهشت ۹۶) پیشنهاد خود را به فیبا اعلام کند.