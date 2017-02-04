به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران نشست علمی «قابلیتهای دین برای نظریه پردازی اجتماعی» را یکشنبه ۲۴ بهمن ماه برگزار می کند.

سخنرانان این نشست علمی، مجید کافی مدیرگروه جامعه شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با موضوع «نظریه پردازی اجتماعی در پرتو پارادایم اسلامی: گامی به سوی تحول علوم اجتماعی» و حجت الاسلام حسین بستان استادیار گروه جامعه شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با موضوع «ساخت نظریه عرفی شدن از منظر دین» است.

نجاتی حسینی مدیر گروه دین انجمن جامعه شناسی ایران به عنوان دبیر عملی در نشست فوق حاضر خواهد بود.

نشست یاد شده یک شنبه ۲۴ بهمن از ساعت ۱۸ تا ۲۰ در سالن اجتماعات انجمن جامعه شناسی ایران به نشانی تهران، پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می شود.