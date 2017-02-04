بازدید معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد از موسسه ترجمان وحی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا حشمتی معاون قرآنی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در محل ساختمان موسسه فرهنگی ترجمان وحی در قم، نسبت به عملکرد این موسسه تخصصی، کمال قدردانی و تشکر را کرد.

حشمتی افزود: موسسه فرهنگی ترجمان وحی یکی از موسسات پیشرو در زمینه فعالیت های علمی در حوزه قرآن در سطح بین المللی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد نقدی، مدیرعامل مؤسسه فرهنگی ترجمان وحی با بیان اینکه این مؤسسه از آغاز تا امروز ترجمه قرآن کریم به بیست و دو زبان زنده دنیا را برعهده گرفته است، اظهار کرد:خوشبختانه هفت ترجمه از قرآن تا به امروز منتشر شده و هشت ترجمه دیگر، تمام مراحل را طی کرده و آماده انتشار است.

وی اظهار کرد: مؤسسه ترجمان وحی یکی از مؤسسات بین‌المللی است که بعد از انقلاب اسلامی در کشور شکوفا شده و هدف مؤسسه پاسخ به نیازهای میلیون‌ها انسان علاقه‌مند به قرآن کریم در سراسر جهان است تا مفاهیم و آیات قرآن را به زبان خود بشنوند. مدیرعامل مؤسسه ترجمان وحی بیان کرد: هدف مؤسسه ترجمه صحیح، سلیس و شیوا از قرآن کریم و دور از تحریف به زبان‌های مختلف دنیاست و در همین راستا تاکنون شش ترجمه را انجام داده است.