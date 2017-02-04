نجات جان ۱۰ نفر در حریق انبار لوازم خانگی

عباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وقوع حریق در یک انبار لوازم خانگی در خیابان مدرس، گفت: ساعت ۲ و ۲۳ دقیقه صبح امروز شنبه وقوع حریق به آتش نشانی قم اعلام شد که بلافاصله یک دستگاه خودرو به محل اعزام شد.

وی با بیان اینکه خودرو آتش نشانی ۵ دقیقه بعد از اعلام حریق به محل حادثه رسید، ادامه داد: به علت وسعت حادثه که یک سوله نگهداری لوازم خانگی بود بلافاصله چهار خودرو دیگر آتش نشانی با ۲۵ آتش نشان به محل حادثه اعزام شدند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم ادامه داد: در انتهای محل سوله یک خانواده ۱۰ نفره زندگی می‌کردند که با وقوع آتش محبوس شدند و بلافاصله نیروهای امداد و آتش نشانی این افراد را از انتهای سوله خارج کردند و خوشبختانه حادثه تلفات جانی نداشت.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه محل حادثه انبار لوازم خانگی بود حجم زیادی از لوازم خانگی شامل یخچال و گاز و ... در آتش سوخت و علت حادثه هم در حال حاضر مشخص نبوده و در حال بررسی است.

جعفری ادامه داد: ۶ دستگاه خودروی آتش نشانی با ۲ آتش نشان در محل حادثه برای اطفای حریق اعزام شدند.

انجام ۳۱ عملیات آتش‌نشانی طی ۴۸ ساعت

وی در ادامه سخنان خود گفت: ۳۱ عملیات آتش نشانی طی ۴۸ ساعت گذشته در قم انجام گرفته که شامل ۱۶ حریق، هفت عملیات نجات و هشت مورد ایمن سازی می‌شود.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم گفت: حریق‌های بوقوع پیوسته شامل ۲ حریق باغ، سه حریق درخت، چهار حریق منزل، سه حریق ضایعات، ۲ حریق خودرو، حریق کارخانه و حریق انبار لوازم خانگی است.

وی عنوان کرد: نجات‌های انجام گرفته شامل سه مورد محبوس شدن داخل منزل، سه مورد محبوس شدن داخل آسانسور و انگشتربری می‌شود.

جعفری بیان کرد: ایمن‌سازی‌های انجام گرفته نیز شامل سه مورد بازگشایی درب منزل، سه مورد بازگشایی درب خودرو و ۲ مورد نجات گربه است.