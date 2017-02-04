گردشگری معدنی در کرمان آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان، نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی، سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان، فرماندار زرند، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و جمعی از مسئولین از معدن سراپرده شهرستان زرند بازدید کردند.

مهدی حسینی نژاد در این بازدید با اشاره به ظرفیت معادن استان کرمان در زمینه گردشگری معدنی اظهار داشت: بسیاری از معادن استان کرمان می توانند پذیرای گردشگران از جمله گردشگران تخصصی در حوزه های مختلف معدنی و کارهای پژوهشی باشند.

وی گفت: طرح گردشگری معدنی از جمله گردشگری معادن زغالسنگ شهرستان های زرند، کوهبنان و راور در حال بررسی است.

حسینی نژاد عنوان کرد: با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به دنبال بررسی و اجرای این طرح گردشگری هستیم.