مرکز نوآوری دانشگاه تبریز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در ادامه سفر کاری یک روزه خود با حضور در دانشگاه تبریز، مرکز نوآوری این دانشگاه را افتتاح کرد.

محمدرضا پورمحمدی در این آیین اظهار داشت: دانشگاه تبریز دارای نقش منحصر به فرد در حوزه های مختلف بوده و در زمینه نقش آفرینی جزو دانشگاه های برتر کشور محسوب می شود.

رئیس دانشگاه تبریز ادامه داد: این دانشگاه ۲۴ هزار نفر جمعیت دانشجویی دارد که ۴۵ درصد آن ها دانشجویان تحصلات تکمیلی هستند.

وی افزود: ۲۰۰ آزمایشگاه مجهز و خوب در دانشگاه داریم و افتتاح مرکز نوآوری دانشگاه تبریز نیز که در نوع خود کم نظیر است، گامی دیگر در توسعه علمی دانشگاه است.

پورمحمدی با اشاره ای به قرار گرفتن مرکز نوآوری در کنار مرکز رشد گفت: در این مجموعه تیم های دارای ایده نو مستقر خواهد شد تا بتوان ایده ها را در کمترین زمان ممکن به فناوری تبدیل کرد.

استقرار ۱۰۰ تیم نوآور در مرکز نوآوری دانشگاه تبریز

رئیس این مرکز نوآوری نیز در خصوص اعتبار اختصاص یافته برای این مرکز گفت: در مجموع یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان برای افتتاح این مرکز در نظر گرفته شده است.

کوزه کنانی ادامه داد: ۱۰۰ تیم نوآور در ۳۰ دفتر کاری در این مرکز مستقر خواهند شد.

رییس مرکز نوآوری دانشگاه تبریز در پایان خاطر نشان کرد: با افتتاح این مرکز می توان شاهد ارتباط ویژه بین صنعت و دانشگاه و تحقق اقتصاد دانش بنیان بود.