بلیت های کاغذی در دست مشتاقان سینما در مشهد یخ زد

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها سرمای زمستان و برخی مشکلات در تهیه بلیت های کاغذی از گرمای حضور تماشاگران در سالن های سینمایی هویزه، آفریقا و اصغر زاده مشهد کاسته است.

با اینکه شیوه فروش اینترنتی برگزاری این دوره از جشنواره انتظار بسیاری از علاقمندان را بر طرف نساخت و در زمان تهیه بلیت های کاغذی نارضایتی هایی را نیز در برداشت، اما همچنان امید می رود مخاطبان مشهدی جشنواره فجر همچنان از پر شورترین ها در سطح کشور باشند.

برخی تماشاگران در روزهای گذشته گلایه های را در این زمینه مطرح کردند که از جمله سردرگمی و معطلی مردم در سرما برای تهیه بلیت به دلیل عدم اطلاع رسانی فراگیر در مورد زمان تحویل بلیت ها از مهم ترین آنهاست.

یکی از شهروندان در این خصوص بیان می کند: "دیروز از ساعت ۱۱ منتظر فروش بلیت بودم و برخی می گفتند ما در تلگرام خواندیم که بلیت فروشی فقط از ساعت ۱۰ تا ۱۲ صورت می گیرد، اما تعدادی از مردم که بعضی ها از ساعت ۱۰ آمده بودند هیچ بلیتی نتوانستند تهیه کنند، بالاخره ساعت ۱۴:۳۰ بلیت سانس ۱۵ و بلیت سانس ۱۷ و ۱۹ در ساعت ۱۵:۳۰ فروخته شد.

وی ادامه می دهد: جالب است که ساعت ۱۱ تا حدود یکی دو ساعت بعد، مسئولان گیشه می گفتند بلیت آمده ولی ستاد هنوز اجازه فروش بلیت را نداده است. در حالی که مردم همه توی سرما منتظر بودند، این ضعف اطلاع رسانی را نشان می داد که به گوش مردم نرسیده است.

وی می گوید: ضمن اینکه فروش بلیت از گیشه هویزه برای ساعت ۱۵چندان جالب نبود، چون بلیت های زیادی در دست مسئول گیشه باقی مانده بود.

مخاطبان هنردوست مشهدی انتظار دارند که مسئولان جشنواره فجر مشهد در این شهر به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام سطحی بسیار بالاتر را در برگزاری این جشنواره به نمایش بگذارد.

سومین روز از جشنواره و تماشای سه فیلم

مخاطبان جشنواره فجر مشهد در سومین روز از این جشنواره به تماشای سه فیلم «ترومای سرخ»، «بن بست وثوق» و«ایتالیا ایتالیا» در سینماهای هویزه، آفریقا و شهید اصغرزاده مشهد خواهند نشست.

فیلم «ایتالیا ایتالیا» در دو سانس ۱۵ و ۲۱ در سینما هویزه، سانس ۱۹ در سینما آفریقا و سانس ۱۷ در سینما اصغرزاده پخش می شود.

فیلم «ترومای سرخ» در سانس ۱۷ در سینما هویزه، دو سانس ۱۵ و ۲۱ سینما آفریقا و سانس ۱۹ در سینما اصغرزاده برای مخاطبان به اکران در می آید.

همچنین تماشاگران جشنواره فجر مشهد در سانس ۱۹ در سینما هویزه، سانس ۱۷ در سینما افریقا و دو سانس ۱۵ و ۲۱ در سینما اصغرزاده فیلم «بن بست وثوق» را نظاره گر خواهند بود.