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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۵۴

مشاور وزیر نفت:

بیش از ۸ میلیارد دلار قرار داد نفت و گاز کشور بسته شده است

بیش از ۸ میلیارد دلار قرار داد نفت و گاز کشور بسته شده است

شیراز _ مشاور وزیر نفت از بستن بیش از ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار قرارداد نفت و گاز کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود آستانه ظهر شنبه در مراسم بهره برداری از ۳۱۷ پروژه گازرسانی فارس، گفت: دو دولت بدون استفاده از حتی یک ریال بودجه عمومی بیش از ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار قرار داد بسته شده است.

وی ادامه داد: در سال گذشته بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان پروژه تامین شد.

مشاور وزیر نفت تصریح کرد: وزارت نفت در مباحث تامین مالی و بودجه کشور وضعیت صادرات را به خوبی انجام داده و به ۴ میلیون بشکه رسیده در حالیکه در دولت قبل ۱ میلیون بشکه بود.

در ادامه مدیرعامل شرکت گاز فارس نیز گفت: طی ایام دهه فجر  ۳۱۷ پروژه با اعتباری بالغ بر ۳۸۰۳ میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

هوشنگ محمدی تاکید کرد: در حال حاضر ۷۵ درصد انرژی کشور از فارس عبور می کند و ۱ میلیون ۲۷۳ هزار مشترک نیز داریم.

کد مطلب 3896504

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