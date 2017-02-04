بیش از ۸ میلیارد دلار قرار داد نفت و گاز کشور بسته شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود آستانه ظهر شنبه در مراسم بهره برداری از ۳۱۷ پروژه گازرسانی فارس، گفت: دو دولت بدون استفاده از حتی یک ریال بودجه عمومی بیش از ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار قرار داد بسته شده است.

وی ادامه داد: در سال گذشته بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان پروژه تامین شد.

مشاور وزیر نفت تصریح کرد: وزارت نفت در مباحث تامین مالی و بودجه کشور وضعیت صادرات را به خوبی انجام داده و به ۴ میلیون بشکه رسیده در حالیکه در دولت قبل ۱ میلیون بشکه بود.

در ادامه مدیرعامل شرکت گاز فارس نیز گفت: طی ایام دهه فجر ۳۱۷ پروژه با اعتباری بالغ بر ۳۸۰۳ میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

هوشنگ محمدی تاکید کرد: در حال حاضر ۷۵ درصد انرژی کشور از فارس عبور می کند و ۱ میلیون ۲۷۳ هزار مشترک نیز داریم.