اورژانس خراسان جنوبی به ۲۲۶ نفر امداد رسانی کرد

علی دلخروشان در گفتگو با مهر اظهارکرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۲۲۱ مأموریت توسط اورژانس ۱۱۵ استان انجام شده است.
مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی خراسان جنوبی ادامه داد: ۲۹ مأموریت تصادفی و ۱۸۲ مأموریت غیرتصادفی بوده است.
وی اظهارداشت: طی این مأموریتها ۲۲۶ نفر از خدمات فوریتهای پزشکی بهره مند شدهاند.
وی تصریح کرد: ۱۲۷ نفر پس از انجام مراقبتهای پیش بیمارستانی به مراکز درمانی اعزام و ۴۳ نفر توسط کارشناسان اورژانس در محل درمان شدند.
دلخروشان افزود: از مأموریتهای روز گذشته اورژانس استان ۲۱ مورد لیز خوردگی و سقوط در برف و یخ و یک مورد مسمومیت با مونوکسید کربن و پنج مورد امدادرسانی به ماردان باردار بود.
وی ضمن اعلام آمادگی کامل اورژانس استان افزود: ۵۹ پایگاه اورژانس ۱۱۵ با بهره گیری از ۴۲۰ تکنسین فوریتهای پزشکی درآماده باش کامل است.
مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی خراسان جنوبی عنوان کرد: همچنین بالگرد اورژانس هوایی فعال و بخشهای اورژانس بیمارستانی نیز آمادگی کامل جهت پذیرش مصدومین را دارند.
دلخروشان با توجه به سردی هوا، لغزندگی معابر و جادهها از هم استانیهای عزیز خواست با رعایت نکات ایمنی در زمان تردد درسطح شهرها و جادهها و استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد زمستانی خوش و بیادماندنی برای خود رقم بزنند.
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