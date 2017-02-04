اورژانس خراسان جنوبی به ۲۲۶ نفر امداد رسانی کرد

علی دلخروشان در گفتگو با مهر اظهارکرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۲۲۱ مأموریت توسط اورژانس ۱۱۵ استان انجام شده است.

مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی خراسان جنوبی ادامه داد: ۲۹ مأموریت تصادفی و ۱۸۲ مأموریت غیرتصادفی بوده است.

وی اظهارداشت: طی این مأموریت‌ها ۲۲۶ نفر از خدمات فوریتهای پزشکی بهره مند شده‌اند.

وی تصریح کرد: ۱۲۷ نفر پس از انجام مراقبت‌های پیش بیمارستانی به مراکز درمانی اعزام و ۴۳ نفر توسط کارشناسان اورژانس در محل درمان شدند.

دلخروشان افزود: از مأموریت‌های روز گذشته اورژانس استان ۲۱ مورد لیز خوردگی و سقوط در برف و یخ و یک مورد مسمومیت با مونوکسید کربن و پنج مورد امدادرسانی به ماردان باردار بود.

وی ضمن اعلام آمادگی کامل اورژانس استان افزود: ۵۹ پایگاه اورژانس ۱۱۵ با بهره گیری از ۴۲۰ تکنسین فوریتهای پزشکی درآماده باش کامل است.

مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی خراسان جنوبی عنوان کرد: همچنین بالگرد اورژانس هوایی فعال و بخش‌های اورژانس بیمارستانی نیز آمادگی کامل جهت پذیرش مصدومین را دارند.

دلخروشان با توجه به سردی هوا، لغزندگی معابر و جاده‌ها از هم استانی‌های عزیز خواست با رعایت نکات ایمنی در زمان تردد درسطح شهرها و جاده‌ها و استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد زمستانی خوش و بیادماندنی برای خود رقم بزنند.