۶۰۰ ملیارد تومان برای پروژه های شهرستان ورامین اخذ شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا یوسفی صبح شنبه در جمع کارمندان ادارات و نهادهای مختلف شهرستان ورامین با اشاره به پیگیری های به عمل آمده برای اجرای پروژه های مختلف عمرانی در شهرستان ورامین اظهار داشت: تاکنون ۶۰۰ میلیارد تومان بودجه برای پروژه های مختلف شهرستان ورامین اخذ شده است.

فرماندار شهرستان ورامین افزود:برای پروژه انتقال آب به ورامین که از طرح های مهم شهرستانی به حساب می آید، ۱۰۰ میلیارد تومان اخذ شده است.

وی اجرای زیرگذر ۱۵ خرداد را از دیگر طرح های مهم شهری در ورامین دانست و ادامه داد:۸۰ میلیارد تومان برای پل ۱۵ خرداد از سوی دولت کنار گذاشته شده است.

یوسفی، بهسازی ایستگاه راه آهن در ورامین را مهم ارزیابی کرد و بیان داشت: ۷۰ میلیارد تومان برای ایستگاه راه آهن شهرستان ورامین در نظر گرفته شده و قرار است تا مدرسه مصطفی خمینی نیز به مجموعه ایستگاه راه آهن افزوده شود.

فرماندار شهرستان ورامین تأکید کرد: با توجه به شرایط جاده آبباریک، از سوی دولت بیش از ۴۳ میلیارد تومان برای این محور در نظر گرفته شده است.

یوسفی با اشاره به پروژه های عمرانی شهرستان ورامین در ایام الله دهه مبارک فجر یادآور شد: ۱۲۶ میلیارد تومان پروژه در ایام الله دهه مبارک فجر در شهرستان ورامین به بهره برداری می رسد.

فرماندار شهرستان ورامین، بهبود ظرفیت های بهداشتی و درمانی منطقه را مهم دانست و تأکید کرد: ۶۰ میلیارد تومان برای ساخت بیمارستان ورامین کنار گذاشته شده است.

وی بودجه لازم برای ساخت بیمارستان در ورامین را ۱۶۰ میلیارد تومان عنوان کرد وبیان داشت: ۱۶۰ میلیارد تومان برای ساخت بیمارستان در ورامین نیاز است و تلاش داریم تا ظرف دو الی سه سال، این پروژه را به نتیجه برسانیم.

فرماندار شهرستان ورامین در ادامه پروژه چرمشهر به آبیک قزوین را مهم دانست و گفت: این پروژه، چهار استان کشور را به یکدیگر متصل خواهد کرد.

یوسفی متذکر شد: برای ساخت جاده آبیک قزوین به چرمشهر، دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه می شود که ۳۵ کیلومتر این پروژه در محدوده ورامین خواهد بود.

وی تأکید کرد: امیدواریم که ۳۵ کیلومتر این جاده در محدوده شهرستان ورامین، در اردیبهشت ماه سال جاری افتتاح شود که می تواند قدم موثری برای رشد و توسعه شهرستان ورامین به حساب آید.