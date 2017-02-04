پرسپولیس - تراکتورسازی؛ جنگ ستارگان در آسمان قرمز لیگ

خبرگزاری مهر - گروه استان ها - محمود نصیرپور: هفته بیستم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور عصر روز یکشنبه با انجام تنها دیدار باقی مانده بین تیم های پرسپولیس و تراکتورسازی در ورزشگاه یکصد هزار نفری آزادی تهران به پایان می رسد.

دیداری که می تواند حساس ترین بازی فصل و به نوعی فینال بالانشینان جدول لیگ شانزدهم لقب بگیرد، از لحاظ غیرفنی و حواشی، دارای اهمیت و حساسیت فوق العاده ای است و به لحاظ فنی نیز قطعا جذابیت های خاص خود را به همراه خواهد داشت.

دربی در بایگانی

این دیدار از لحاظ غیر فنی چند روزی است که به موضوع اول بازی های لیگ برتر تبدیل شده است. معمولا از چند هفته قبل از دربی پایتخت، همه رسانه ها به پیشواز مسابقه رو در روی پرسپولیس و استقلال می رفتند اما اهمیت بازی پرسپولیس و تراکتورسازی به حدی بالاست که کمتر رسانه ای از حالا به بازی آینده سرخابی های پایتخت که کمتر از دو هفته دیگر برگزار خواهد شد، می پردازد و به نوعی دربی فعلا از بایگانی درنیامده است. با این شرایط اکنون همه در مورد بازی عصر یکشنبه ورزشگاه آزادی حرف می زنند و البته حواشی مختلفی که در آستانه این بازی مهم گریبان هر دو تیم بخصوص تراکتورسازی را گرفته است.

یک لشکر غایب برای ژنرال

نخستین موضوعی که مصاف پرسپولیس و تراکتورسازی را تحت تاثیر خود قرار داد، محرومیت و مصدومیت چند بازیکن تیم تبریزی بود و اخراج مهدی کیانی در بازی با ماشین سازی و سه اخطاره شده مهدی شریفی و خالد شفیعی در همان مسابقه، آغازگر مصائب قلعه نویی برای پیکار با برانکو شد.

در کنار آن، مصدومیت شهرام گودرزی و حواشی پیرامون آسیب دیدگی محمد ایرانپوریان، تعداد غایبان تراکتورسازی را حداقل تا پنج نفر افزایش داد تا یک لشکر غایب در لیست قلعه نویی قرار داشته باشد و این مربی برای بازی مرگ و زندگی تیمش کاملا دست و بالش بسته باشد.

بدخبری بدموقع فیفا

در میان این همه بدبیاری، تراکتورسازان اما در فاصله سه روز مانده تا بازی با پرسپولیس، سجاد شهباززاده مهاجم سابق استقلال را از آلانیا اسپور ترکیه به خدمت گرفتند اما به محض اینکه خیال هواداران تراکتورسازی از بابت خرید یک بازیکن جدید دیگر راحت شد، صبح جمعه رسانه ها خبری مبنی بر محرومیت باشگاه تراکتورسازی از فعالیت در نقل و انتقالات زمستانی خبر دادند.

خبری که نه تنها بازی با پرسپولیس، بلکه چهار بازی قبل تر تراکتورسازی را هم تحت تاثیر خود قرار داد چراکه طبق اعلام فدراسیون فوتبال به نقل از مقامات مرتبط فیفا، این تیم تبریزی نمی توانست هیچ بازیکنی در پنجره نقل و انتقالات زمستانی جذب کند و بر این اساس بازی کردن عالیشاه، نورالهی و بیگ زاده برای تراکتورسازی در چهار بازی نیم فصل دوم غیر قانونی بوده است.

البته این موضوع از سوی برخی افراد آگاه به قانون فیفا رد شد اما همچنان موجب نگرانی هواداران تراکتورسازی و شخص قلعه نویی شده و این مربی در یک مصاحبه عنوان کرده که نمی داند برای بازی با پرسپولیس چه بازیکنانی را باید به میدان بفرستد.

۱۰ درصد برای تراکتوری ها کافی نیست

در کنار این موضوع مهم، از چند روز قبل اظهار نظرهایی در ارتباط با میزان ظرفیت سکوهای ورزشگاه آزادی تهران برای تیم میهمان مطرح شده، اظهار نظرهایی که نقطه مقابل مسئولان دو باشگاه است، بدین ترتیب که مسئولان باشگاه پرسپولیس همچنان بر ۱۰ درصد قانونی مختص تیم میهمان تاکید دارند اما مسئولان باشگاه تراکتورسازی به دنبال این هستند تا ظرفیتی بیش از ۱۰ درصد قانونی را در اختیار هواداران تیمشان قرار دهند.

از طرفی خود دوستداران تیم تراکتورسازی که به صورت خودجوش راهی تهران و ورزشگاه آزادی می شوند، قطعا تعدادشان بیش از ۱۰ هزار نفر خواهد بود و اینجاست که پیش بینی می شود رعایت میزان استاندارد و قانونی سکوهای تماشاگران برای هواداران تیم میهمان از سوی عوامل اجرایی و باشگاه میزبان کاملا سخت و شاید غیر ممکن خواهد شد.

این شرایط سخت در حالیست که بلیت فروشی اینترنتی این مسابقه از چند روز قبل آغاز شده و پیش بینی می شود تا قبل از روز یکشنبه همه بلیت های این مسابقه به فروش برسد. کمااینکه تا دو روز قبل ۳۰ هزار بلیت این مسابقه توسط هواداران دو تیم خریداری شده بود.

هواداران کمی عجله کنند

البته گفته می شود طبقه دوم ورزشگاه آزادی که اخیرا صندلی های آن نصب شده و ظرفیتی ۴۵ هزار نفری دارد، مختص هواداران پرسپولیس خواهد بود که در این صورت تراکتوری ها باید در طبقه اول ورزشگاه به دنبال سکوهایی بیش از ۱۰ درصد معمول باشند و با توجه به اینکه در خود شهر تهران، تراکتورسازی طرفداران زیادی دارد این احتمال وجود دارد که بخش های زیادی از سکوهای طبقه اول به هواداران تیم تبریزی تعلق بگیرد.

از سویی اغلب هواداران تراکتورسازی از شهرهای مختلف و بخصوص تبریز راهی تهران می شوند و قطعا زمان ورود آنها، زودتر از زمان ورود هواداران تهرانی پرسپولیس خواهد بود.

جنگ ستارگان در آسمان قرمز لیگ

مصاف دو تیم پرسپولیس و تراکتورسازی در شرایط خاص و حساس جدول رده بندی مسابقات رقم خواهد خورد. هم اکنون در جدول تیم پرسپولیس با ۴۴ امتیاز در صدر قرار دارد و تراکتورسازی هم با شش امتیاز کمتر تیم دوم جدول است.

پیروزی تیم پرسپولیس در این بازی فاصله اش با نزدیک ترین تعقیب کننده را به ۹ امتیاز افزایش خواهد داد و از این رو باید شانس نخست قهرمانی را به نام پرسپولیس نوشت.

اما برد تیم تراکتورسازی در این مسابقه نه تنها فاصله امتیازی دو تیم را به عدد سه کاهش خواهد داد، بلکه باعث داغ تر شدن رقابت دو تیم در بالای جدول خواهد شد و ادامه لیگ می تواند بسیار جذاب تر برگزار شود.

نتیجه مساوی در این بازی بهترین فرصت را از تراکتوری ها برای کاهش فاصله شان با صدر خواهد گرفت و از این بازی به بعد سرنوشت قهرمانی لیگ کاملا به دست پرسپولیس خواهد بود با این حال به نظر می رسد هر دو تیم برای کسب سه امتیاز به میدان خواهند آمد و تساوی قطعا نتیجه ای است که هیچ کدام میل چندانی به رقم خوردن آن ندارند.

امسال آسمان لیگ از ابتدا همواره به رنگ قرمز بوده و صدر جدول دست به دست بین پرسپولیس و تراکتورسازی چرخیده و حالا جنگ ستارگان دو تیم در زمین مسابقه می تواند صحنه های جالبی را برای بینندگان در پی داشته باشد.

حساس ترین بازی ۶ امتیازی فصل

در ارتباط با این بازی مهم کاظم محمودی پیشکسوت تیم فوتبال تراکتورسازی و سرمربی تیم امید این باشگاه در گفتگو با مهر با بیان اینکه بازی با پرسپولیس برای تراکتورسازی یک مصاف حساس است، گفت: به نظر من بازی تراکتور و پرسپولیس حساس ترین بازی فصل است و بخصوص در این مقطع از فصل می توان از این مسابقه به عنوان یک بازی شش امتیازی یاد کرد. تراکتورسازی اگر بتواند در این بازی پیروز شود به قهرمانی امیدوار خواهد بود اما اگر این بازی را ببازد، باید قید قهرمانی را بزند.

وی در خصوص وضعیت فعلی دو تیم اظهار داشت : هر دو تیم از شایستگی های فنی بسیار بالایی برخوردارند و نفرات خوبی در ترکیب دو تیم حضور دارند و هدایت فنی هر دو تیم به دست مربیان با دانشی است. به لحاظ سبک فوتبال، پرسپولیس و تراکتورسازی به همراه ذوب آهن فوتبال خوبی بازی می کنند و تماشاگران از دیدن بازیهای این تیمها لذت می برند. دو باشگاه تراکتورسازی و پرسپولیس با حضور سردار آجورلو و آقای طاهری عملکرد بسیار خوبی نیز در حوزه مدیریتی داشته اند.

ابهت تراکتورسازی به هوادارانش است

محمودی در خصوص حضور هواداران تیم تراکتورسازی در ورزشگاه آزادی تهران در بازی با پرسپولیس عنوان کرد: هواداران همیشه یار دوازدهم تیم تراکتورسازی بوده اند و به تعبیری باید بگویم که ابهت و حیات تیم تراکتورسازی به این هواداران وابسته است. با این هواداران تیم تراکتورسازی یکی از بهترین فصول خود را تجربه می کند و در جام حذفی فینالیست شده و در لیگ هم همواره در رده های بالایی جدول جا داشته است. امیدوارم هواداران در بازی با پرسپولیس در کنار تیم تراکتورسازی باشند و با حضور موثر خود به تیم محبوبشان کمک کنند.

این کارشناس فوتبال یادآور شد: تراکتورسازی در فصل جاری در بیرون از خانه نتایج خوبی کسب کرده است و امیدواریم که بتواند این روند خوب خود را در بازی با پرسپولیس نیز ادامه دهد. یکی از دلایل موفقیت تراکتورسازی در بازی های بیرون از خانه حضور همین هواداران بوده که هر کجا تیم بازی داشته، آنها هم رفته اند و حمایت کرده اند. امیدوارم در بازی با پرسپولیس نصف ورزشگاه آزادی را هواداران تراکتورسازی پر کنند.

گفتنی است دیدار تیم های پرسپولیس تهران و تراکتورسازی تبریز از چارچوب بازی های هفته بیستم لیگ برتر باشگاه های کشور از ساعت ۱۵ روز یکشنبه ۱۷ بهمن در ورزشگاه آزادی تهران به انجام خواهد رسید.